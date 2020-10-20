暖心正妹護理師！愛國伯伯10/10住加護病房...點滴架辦升旗典禮

▲在亞大醫院擔任護理師的正妹陳俞廷巧手製國旗，為愛國退休師復刻升旗典禮。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

南投75歲白姓退休師因腹主動脈瘤緊急住院，經醫護悉心照料2個多月後狀況好轉，日前恰逢雙十國慶，護理師陳俞廷隨意一句「老師，今天是國慶日，您想參加升旗典禮嗎？」，白伯伯聽了頻頻點頭，於是陳俞廷製作國旗，再用點滴架模擬「升旗大典」，果然讓白伯伯笑得合不攏嘴，也激起復健動力，也讓親友感動直誇「人美心也美」！

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，白伯伯就醫時發現有腹主動脈瘤，緊急轉院置放支架後症狀好轉，但因腸阻塞導致多日排便不順，腸子脹大使腹內壓增加，將橫膈膜往上頂，導致氣喘惡化，住進加護病房插管治療，又因腸壁血流灌注不足，造成缺血性腸炎一度命危。

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劉殷佐說明，白伯伯在加護病房護理師們的悉心照護下，從重度昏迷到恢復清醒，並且能開口對談，這個月初也開始下床訓練復健。由於白伯伯之前是高中歷史老師，當他恢復精神後適逢雙十國慶日，護理師陳俞廷在每天例行換藥時隨意一句：「老師，今天是國慶日，您想參加升旗典禮嗎？」，沒想到患者頓時眼睛睜大頻頻點頭，還說「我要啊」，於是陳俞廷精心繪製一面國旗，還用點滴架充當旗桿，為患者舉行專屬升旗典禮，逗得白伯伯眉開眼笑，更不斷與周邊的患者揮手示意。

對於家屬的誇獎，陳俞廷謙虛表示，患者因病情反覆，在加護病房住了超過兩個月，「相處時間很久，彼此感情跟家人一樣」，日前透過聊天發現患者的心願，因此決定幫他安排一場升旗典禮，希望能提升他的求生意志，也為冰冷的病房增添一絲溫暖，而國旗也成為最佳復健良伴，藉由拉動國旗促進上肢血液循環，氣色也紅潤許多，她笑說：「沒想到國旗的效果這麼好！」

▲正妹護理師陳俞廷巧手製國旗，為愛國退休師復刻升旗典禮。（圖／亞大醫院提供）