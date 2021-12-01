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青少年第2劑憂心肌炎　前台大醫建議「男生」這時再預約

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心拍板12~17歲青少年可接種第二劑BNT疫苗，建議間隔12周以上，然而第二劑mRNA疫苗心肌炎風險又更高，引發家長憂心。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，他沒特別擔心女生，至於男生如果真的有擔憂，家長可在學測完再自行幫孩子預約，到外面醫療院所施打，不用急於學校集中接種。

林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，這兩天很多家長問他，心肌炎主要發生在施打第二劑後的14天內，但整體要觀察到28天左右較為保險，也因此有家長擔心明年一月的學測考試會受影響。

林氏璧說，女生的話，他沒特別擔心，他也會讓自己女兒打第二劑；男生的話，他個人建議如果真的有擔憂，可以學測完再自行幫孩子預約，到外面醫療院所施打，不用急於學校集中接種，且BNT疫苗的數量基本上都還是約得到的。

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▼青少年施打第一劑BNT情形。（圖／記者林敬旻攝）

學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

林氏璧指出，但就算在12月中以後跟著學校施打，其實也不用過分擔心，台灣12~17歲110萬第一劑注射後，發生23例心肌炎/心包膜炎，第二劑若如美國數字，可能會再出現230例，這是每10萬人中有20.9人，機率還是低。

林氏璧表示，且美國是相隔三周就施打第二劑，台灣如同英國將第二劑延後到至少12周之後施打，有機會讓機率降更低；且絕大多數mRNA疫苗導致的心肌炎都是輕微的，約2、3天就會緩和。

林氏璧提醒，注射後28天內不要做激烈運動，若有下列任一疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸（心跳不規則、跳拍或「顫動」）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等。

林氏璧建議，只要一出現就立刻去急診（不是去看門診），並告知醫護人員自己可能是心肌炎，哪天有施打過BNT疫苗，相信醫護人員就會知道該幫你安排什麼檢查了！

▼BNT疫苗第二劑心肌炎比率相對較高。（圖／記者林敬旻攝）

BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

林氏璧說，mRNA第二劑打完抗體才會明顯上來，有比較完整的保護力，但也因此不只心肌炎，第二劑發生不舒服、發燒、疲倦等的比例會比第一劑高，請家長，老師和青少年都要做好心理準備！可以先準備好一些解熱鎮痛的藥物備用。

林氏璧提到，還有個變數，Omicron變異株現有疫苗還有沒有效，這初步答案應該會在12月中左右出來，這也可以參考。

對於第二劑mRNA疫苗心肌炎風險更高，引發家長憂心。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，國際研究顯示，間隔拉長後心肌炎發生率可降低，降至和第一劑相當。

李秉穎說明，依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現極罕見的心肌炎/心包膜炎病例，這些病例主要發生在接種後14天內，亦有極少數個案發生於接種後2周至4周間；接種第二劑後發生心肌炎/心包膜炎之比率高於第一劑，且年輕男性發生比例較女性以及其他男性年齡層高。

▲▼青少年BNT第2劑間隔時間及不良反應。（圖／指揮中心提供）

▲▼青少年BNT第2劑間隔時間及不良反應。（圖／指揮中心提供）

▲▼青少年接種第二劑BNT間隔時間建議為12週以上。（圖／指揮中心提供）

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