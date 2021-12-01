「Omicron傳染力可能是Delta的500%」　醫籲快收回這措施

記者陳俊宏／綜合報導

Omicron變異株已經在多國被檢出，全球如臨大敵。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，Omicron的傳染力有可能是Delta的500%，呼籲指揮中心趕快把春節檢疫措施「7+7」收回來，改回「14+0」吧。

沈政男周二在臉書說，還要看1、2兩周，Omicron疫情情勢才會明朗，以現在南非豪登省的傳播速度，以及Omircon的R0值，豪登省新增將會破萬，而歐洲各國將會破百。

沈政男指出，若果如此，就確定Omircron君臨大地，疫情改朝換代了，這時台灣怎麼辦？成人打第三劑，青少年打第二劑？趕快把「7+7」收回來，改回「14+0」吧，封鎖國門要先做，再來才是要大家打疫苗啦，怎麼反其道而行？

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▼春節將有返台潮。（圖／資料照）



「什麼，喔，如果『7+7』沒守好，案例有可能破千？」沈政男提到，既然如此，為什麼還要做「7+7」？是把社區當成白老鼠嗎？「等到案例漏進社區，再來調整防疫措施」是一種賭博，就好像先前爆發幼兒園群聚感染，仍然不取消內用一樣。

沈政男表示，「賭對了，當然防疫鬆綁就推進一些，但如果這次錯了，歹勢，Omicron的傳染力有可能是Delta的500%，這次的賭注比先前都大。我建議你的親友若即將回台，最好選擇『14+0』，這個年會過得比較安心。」

沈政男提醒，Omicron有可能把疫情打回去年三月，重新開機，大家從頭再玩一次，而且對手的戰鬥力強上三倍，疫情的魷魚遊戲。

▼春節檢疫7+7+7方案。（圖／指揮中心提供）



嚴防Omicron，不少國家都陸續嚴管邊境，甚至鎖國，民眾也質疑春節檢疫7+7是否會成漏洞？台灣是否還會有進一步措施？指揮中心發言人莊人祥說，「我們一直都在嚴管邊境。」

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，台灣疫情控制好，跟邊境管制成功有關；至於春節7+7檢疫尚可接受，但仍有風險，只要口罩、酒精政策都做好，病毒怎樣都無法侵入，各項防疫做法一定要確實做到。

李秉穎強調，7+7能否成功要看是否能落實，無法就一定有漏洞，像是前陣子看到防疫漏洞，可能就跟無法做好自主健康管理有關，「所以春節期間7+7來說是有點妥協，呼籲大家7天自主健康管理旅客要百分之百遵守，民眾也要小心，如果親朋好友在自主健康管理，就不要去找他了。」

►本文獲得沈政男醫師授權。