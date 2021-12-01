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輝瑞抗Omicron初始數據曝光　外媒：與抗Delta相比「保護力略低」

▲▼截至8日，南韓已有83人接種疫苗後染疫。（圖／路透社）

▲以色列媒體公布輝瑞對抗Omicron的初始數據。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

新變種病毒Omicron引發全球恐慌，且已傳播至20個國家或地區。以色列《第12頻道》引述初始數據報導，與對抗Delta病毒的95%防護力相比，輝瑞疫苗對抗Omicron的效力略低，約為90%。以國衛生部長霍羅威茨（Nitzan Horowitz）也於11月30日表示，初步跡象顯示，6個月內完整接種或施打加強針者，也能抵禦Omicron。

以色列迄今通報4起Omicron病例，整體發病率仍低。《第12頻道》指出，Omicron傳染力約為Delta病毒的1.3倍，低於各界先前的擔憂。另外，至少對於注射加強針的人而言，輝瑞預防Omicron重症的效力約為93%，與預防Delta重症一樣有效。但是，未接種者出現重症的機率高出2.4倍。

▲▼2019冠狀病毒疾病,COVID-19,新冠肺炎,病毒。（圖／路透）

▲最新變種病毒Omicron引發全球恐慌。（圖／路透）

儘管如此，以色列衛生部卻表示，他們尚未掌握《第12頻道》報導中提及的數據。衛生部長霍羅威茨說，「初步跡象表明，接種有效疫苗或者加強針的人都將受到保護，免於這種變異株的影響。」他認為，雖然未來幾天才能掌握更多精準資訊，但「現在已有樂觀的空間。」

以色列衛生部官員阿爾羅伊─普雷斯（Sharon Alroy-Preis）提到，在短短10天內，南非的每日新增確診數就從200例暴增到2000例，迅速傳播引發擔憂。但她也表示，「據我們所知，接種疫苗者沒有出現顯著症狀，只有輕症，但目前這只是初步資訊。」

▲▼魔王變種Omicron入侵全球20地。（圖／ETtoday）

▲魔王變種Omicron入侵全球20地。（圖／ETtoday）

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