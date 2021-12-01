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「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

▲▼ 高嘉瑜家暴（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲高嘉瑜指控，林男會不時偷錄音。（圖／ETtoday新聞雲直播）

網搜小組／劉維榛報導

民進黨立委高嘉瑜遭家暴不忍了，她痛訴，林男確實控制自己的手機與握有私密照片，且被爆打原因曝光，只是前男友私訊請她幫買小孩的東西，不料林秉樞發現後瞬間暴怒，施暴時間「從晚上10點打到天亮」。不僅如此，高嘉瑜也指出，林男也有別的女性不雅照，引發網友痛罵，「恐怖情人，得不到就毀掉你」。

高嘉瑜俱聲淚下表示，林男手機電腦裡，確實有自己的不雅影片，甚至有其他受害女性也被拍片，這些女性他們可能自己不清楚，「受害者可能不是只有我，我希望自己是最後一個受害者。」

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高嘉瑜直言，林男會用影片、照片來逼迫女性來順從他，「他慣用手法脅迫他的女友，第一時間只能順著他的意思，不要激怒他」，加上最近林母逝世，林自認身心靈出了狀況，高嘉瑜才會選擇體諒與隱忍，就怕不乖乖順從，林男會出動網軍，來散播不實謠言等。

▲▼ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞爆打高嘉瑜，已被警方拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

回憶禮拜四被施暴的過程，高嘉瑜害怕表示，當時被抓頭髮挨揍，「晚上10點持續到天亮，我不知道該怎麼辦，臉腫到不知我是誰...我覺得快死了。」不僅如此，林男失控爆打後，還稱「我是第一次打女人，不知自己為何會這樣。」

消息曝光後，網友對於林男會偷拍，甚至握有前女友不雅片的舉止，紛紛感到不齒，「恐怖情人，得不到就毀掉你」、「是有多少前女友」、「說第一次打女人，也有人信？」「至少不是結婚，生小孩之後才被痛揍」、「慣性逼人裸身下跪錄片威脅」、「不管誰受家暴，第一時間報警才能減少傷」。

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