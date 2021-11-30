快訊／高嘉瑜將現身　12／1上午10:30開記者會說明

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜11月中旬遭男友林秉樞在飯店內施暴，臉部、喉嚨等處都有瘀青，且據傳男方還以兩人私密影片要脅。消息傳出後，震驚政壇，但高嘉瑜僅透過臉書表達感謝大家關心。稍早，高嘉瑜辦公室表示，預計明日（12月1日）上午10時30分在立法院中興一樓開記者會對外說明。

週刊30日報導，高嘉瑜11日11日與林秉樞在新北市板橋馥都飯店外宿約會，但當晚林發現高與前男友仍經常互傳訊息，醋勁大發而痛毆、拖行高嘉瑜，導致她右臉、頭部與四肢多處瘀青；不僅如此，林秉樞還扣住高嘉瑜手機，並將資料備份、控制她的行動，甚至以手中握有兩人私密影片要脅。

消息傳出後，諸多政治人物不分黨派譴責林秉樞。立法院30日上午舉行院會，高嘉瑜上午7時許快閃現身立法院，簽到後即低調離去，並未被媒體堵訪，且國會辦公室大門深鎖，敲門亦未有人回應。下午1時許，她透過臉書表示，「首先要感謝大家、各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。相關的資料，嘉瑜還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，嘉瑜也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。」



台北市中正一分局下午時則透露，高嘉瑜上午11時許、低調前往中正一警分局忠孝東路派出所報案對林男提告傷害、家暴等罪，警方依規定製作筆錄完成，後續將傳喚林男到案說明。另外，新北地檢署說，有關某週刊報導高姓被害人遭男友痛毆、控制行動一案，本署業已剪報分案由婦幼專組邱舒婕檢察官瞭解中。