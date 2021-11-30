若打高嘉瑜屬實　美女律師嗆家暴男「小孬媽寶」：根本買到機王

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞，引起社會熱烈討論，林秉樞本人則以剛逢母喪為由，無力回應不屬實言論。對此，美女律師李怡貞則嗆聲，若真的有暴打女人，母喪期間還不惜挾持、控制或威脅，無論怎麼看，就是一個「小孬媽寶」，更直言就像「手機買到機王」。

▲李怡貞嗆林秉樞。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜、李怡貞）



高嘉瑜遭到家暴，引起社會譁然，台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕等政治人物公開喊話力挺，高嘉瑜本人也前往警局提告。

消息曝光後，施暴男友林秉樞則在臉書上回應，由於剛逢母喪，告別式未滿一週，當時還有不認識的男子來擾論程序，顯然違背人情義理，「實無力就顯不屬實之言論予以回應，祈請各界體諒。」

▼林秉樞適逢母喪，不回應家暴事件。



林秉樞還說，明星級人物的私事當然會引起一般民眾好奇，媒體也該反覆查證，而非以不特定人士無根據的爆料，來要求被影射者回覆，加上他並非公眾人物，希望大家能尊重市井小民的隱私。

對此，李怡貞則說，若暴打女人屬實，母喪期間還不惜挾持、控制或威脅，就算擁有體面的外表、冠冕堂皇的藉口，甚至試圖以政治手段處理感情糾紛，「怎麼看不過就一個小孬媽寶。」

對於林秉樞的惡劣尋竟，李怡貞表示，如果是真的，就像買手機、電腦時買到「機王」，無論死活，各種利用媽媽，行徑令人髮指。

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