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工人被「水管吸入」慘死！廠商今晚復工拚進度　台水回應了

記者趙蔡州／綜合報導

台灣自來水公司中區工程處今天（30日）辦理台中鐵路綠空廊道備援送水管工程時，發生一名50歲曾姓工人被吸進管線慘死意外。台灣自來水公司30日晚間表示，有關本次停水施工意外，台水中工處已加強工安防護，確認在安全無虞情況下，將滾動檢討施工作業及繼續工程進度，預計仍可在時限內完成復水。

據悉，工程承包人員30時上午在潭子區人和路、中山路三段路口，進行台中鐵路綠空廊道備援送水管工程，曾姓工人11時許在管頂開孔切割敲除管壁時，突然遭管內負壓空氣瞬間吸入，瞬間的撞擊力道讓他頭部重創昏迷，被救出後緊急送醫搶救，但30日中午12時35分仍宣告不治。

▲▼水公司管線工程造成死亡憾事，廠商加緊趕工盼如期復水。（圖／記者白珈陽攝）

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▲台水中工處水管工程30日發生工人死亡意外。（圖／記者白珈陽攝）

承辦商表示，現場自來水管線並非平坦，管線內還有大量的水，有高低差，空氣很少，水靜止不動，工人在高處突然切開管壁，使空氣迅速進入管內，讓管內水瞬間往低處流，而位能產生強大的動能，人就跟空氣一起吸進管內，這件工安意外確實相當罕見，未來一定會再三確認，管線內的水都流光後，才能切開管壁。

台灣自來水公司30日晚間表示，台水中工處辦理「台中鐵路綠空廊道備援送水管改接工程」時，施工期間發生工人死亡意外，中工處在現場加強各項工安改善及防護措施後，將在確保安全無虞之情況下，滾動檢討施工作業並趕辦工程進度，預計仍可在預定時間內恢復正常供水，復水時間不受影響。

▲▼工人切割管壁被吸入慘死，自來水公司說話了。（圖／台灣自來水公司）

▲中工處在現場加強各項工安改善及防護措施，將在確保安全無虞之情況下，滾動檢討施工作業並趕辦工程進度。（圖／台灣自來水公司）

台灣自來水公司30日上午9時起同步進行4項工程，包含更新改善鯉魚潭廠原水站送水管2600公釐蝶閥、台中鐵路綠空廊道備援1000公釐送水管改接工程、鯉魚潭水庫輸水隧道檢修工程、三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程等，預計停水長達47小時，高達19多萬戶受到影響，不料工程第一天就發生工安憾事。

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