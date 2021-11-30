捐贈萬斤柳丁持續14年　桃園副議長李曉鐘助果農關懷弱勢

▲桃園副議長李曉鐘捐贈萬斤柳丁。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會副議長李曉鐘30日送出1萬台斤雲林古坑生產的柳丁，給桃園多間社福團體和桃園區內各里的關懷據點，希望弱勢團體與社區長者，都能享用到新鮮多汁的台灣水果。李曉鐘說，由於今年雨水多、柳丁減產，價錢較往年略高，但他一如以往力挺南部果農，這項歲末關懷送柳丁活動，仍不能中斷！

▲大貨櫃車到產地載現採柳丁。（圖／記者楊淑媛攝）

李副議長表示，贈送柳丁的活動今年是第14年舉辦，因為每到寒冬歲末的時候，社會上很多弱勢家庭、弱勢團體，這個時候經濟都特別吃緊，今年又逢新冠肺炎疫情的影響，許多捐贈都較往年減少，更加需要關心的時刻。因此，「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，更是不能中斷。

今年受贈的單位包括：私立天使發展中心、私立心燈啟智教養院、私立八德殘障教養院等社福團體及桃園區內各里的關懷據點等60個單位。萬斤柳丁是到古坑產地現採，並分箱裝在大貨櫃車載到桃園。

由於大貨櫃車車體龐大及受贈單位的車輛不少，需找寬敞場地，以方便發送，李副議長秘書林介禧說，14年來，捐贈地點也由桃園區市中心的南平路東東保齡球館前空地，隨著保齡球館他用，轉換捐贈場地到今日莊敬路上的皇家薇庭餐廳停車場，見証到桃園區的發展繁榮。