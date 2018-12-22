▲產地親載萬斤現採柳丁，桃園副議長李曉鐘照顧果農及弱勢。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

今年蔬果盛產價廉！桃園市議會副議長李曉鐘為幫助農友，繼日前免費送出千顆高麗菜後，今天再送出一萬台斤的柳丁，給市內的弱勢團體。李曉鐘說，送柳丁給桃園市內的育幼院及社福中心，已持續進行10多年，係結合愛心企業與社團共同集資參與，並由捐贈單位自行到產地雲林古坑載運，相當新鮮，誠意十足。

李曉鐘表示，近年來，景氣蕭條未見好轉，許多兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構、賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，所有的院童或受照顧老人、身障者生活也頗為辛苦。

▲▼產地親載萬斤現採柳丁，桃園副議長李曉鐘照顧果農及弱勢。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，該一「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，除分贈給市內各育幼院及社福團體，同時也照顧到辛苦種植卻獲利微薄的果農，希望能發揮拋磚引玉效應，喚起更多善心企業及熱心人士共襄盛舉，以物資或經費捐贈，在近年關之際，關懷弱勢族群。

「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，受贈單位包括有：私立桃園仁愛之家附設成功養護中心、桃園市私立長安老人長期照顧中心、桃園市私立逸園老人長期照顧中心、桃園市私立建元老人長期照顧中心等多家社福機構，以及桃園市各區老人長期照顧中心等。