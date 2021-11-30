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家暴男長這樣？　鍾小平驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

▲林秉樞、高嘉瑜。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜11月中旬遭男友林秉樞家暴，臉部、喉嚨等處都有瘀青，且據傳男方還以兩人私密影片要脅。對此，台北市議員鍾小平今（30日）在政論節目上除了譴責暴力，更直指林秉樞的「白狼眼」就是家暴男的特徵。

鍾小平在《新聞面對面》表示，看到高嘉瑜被家暴的新聞他很訝異，因為高嘉瑜是很勇敢的人，被打人家就更詫異，且社經地位高、懂法律，也挺強悍，還會被打成那樣，他支持行政院長蘇貞昌講的話，打女生就是豬狗不如。

接著，鍾小平開始評論的面相，他說，「你看那個面相，林姓渣男，我們很希望他很勇敢站出來，高嘉瑜去告幹嘛等等，驗傷等等，你看我們外省人有一句話叫什麼，浙江人講的，說男人的眼睛，白狼眼，你看林姓渣男眼睛就很兇，目露兇光，這是第一個，很兇；什麼是白狼眼，第二個是什麼呢？就是眼睛，眼白很多，眼黑很少，這種就長得一個異相，你知道嗎？」鍾小平講完，引起現場來賓和主持人謝震武哄堂大笑，直呼「我們來看面相是不是？」

另一方面，過去有媒體報導，鍾小平曾在眾目睽睽之下，托人遞紙條給高嘉瑜想約吃飯，但高嘉瑜當時表示絕對不會出席。當時被媒體問到怎麼不加高嘉瑜LINE，這樣就不用傳紙條，鍾小平笑說「我被她打槍跟你們講怎麼辦」

高嘉瑜當時還爆料，鍾小平曾深夜打電話，但她都拒接；此外，鍾小平還曾走到她身旁，幾乎貼到頭髮的距離講話，讓她心有餘悸，她直呼「我就是嚇到，想說這是怎麼回事啊」

高嘉瑜被家暴的消息傳開後，她30日上午7時許快閃現身立法院，簽到後即低調離去，並未被媒體堵訪，且國會辦公室大門深鎖，敲門亦未有人回應；下午1時許，透過臉書表示，相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，她也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。

台北市中正一分局30日下午透露，高嘉瑜上午11時許、低調前往中正一警分局忠孝東路派出所報案對林男提告傷害、家暴等罪，警方依規定製作筆錄完成，後續將傳喚林男到案說明。另外，新北地檢署說，有關某週刊報導高姓被害人遭男友痛毆、控制行動一案，本署業已剪報分案由婦幼專組邱舒婕檢察官瞭解中。

高嘉瑜30日晚間透過辦公室表示，預計明日（12月1日）上午10時30分在立法院中興一樓召開記者會對外說明。

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