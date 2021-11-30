高嘉瑜舊愛遭PTT揭「靈堂鬧場」　他揪細節反咬：是林秉樞操作的

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜11月中旬遭男友林秉樞在飯店內施暴，臉部、喉嚨等處都有瘀青，且據傳男方還以兩人私密影片要脅；消息傳出後，輿論普遍撻伐林秉樞，但卻有PTT文章反控高嘉瑜前男友馬文鈺到林男母喪家祭中現場發傳單，汙辱林秉樞。對此，馬文鈺澄清當天目的是要求林秉樞刪除用以威脅高嘉瑜的不雅影片；另，馬文鈺也以傳單最後下落的事證，質疑該文章是由林秉樞操作。

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

週刊30日報導，高嘉瑜11日11日與林秉樞在新北市板橋馥都飯店外宿約會，但當晚林發現高與前男友仍經常互傳訊息，醋勁大發而痛毆、拖行高嘉瑜，導致她右臉、頭部與四肢多處瘀青；不僅如此，林秉樞還扣住高嘉瑜手機，並將資料備份、控制她的行動，甚至以手中握有兩人私密影片要脅。

消息傳出後引起輿論譁然與震驚，諸多政治人物不分黨派難得炮火一致對向林秉樞，而林的黑歷史也不斷被挖出，例如對外謊稱自己工作與國安系統有關。但有網友在PTT八卦版以「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」為題發文表示，圈子多人都知道林男是誰，也知道其背景非國安局高層；週刊報導兩人去開房間是錯誤或未落實查證，因為林男長期住在飯店，而高嘉瑜都是自駕去找男方。

該文也指控，「林姓男子母親近日過世。告別式選在上禮拜於台北二殯舉辦，當天不只高嘉瑜全程參與到告別式最後，就連高嘉瑜的前男友小馬也來到現場，而小馬來到現場並不是要捻香獻花獻果，而是在靈堂亂場。到處發傳單給來致意的林男親友，傳單基本上就是在污辱林男的，說什麼林某某是李宗瑞，渣男殺小的，好啦，就算林男真的很渣很垃圾，那有必要在人家父母告別式這樣搞嗎？」

對此，高嘉瑜國會辦公室晚間代轉馬文鈺6點回應，聲稱高嘉瑜遭施暴是在林秉樞母喪公祭之前。施暴事發後，馬文鈺嘗試聯絡林秉樞未果，因此決定11／24前往靈堂會場要求林秉樞刪除用以威脅高嘉瑜的不雅影片；過程中，是以溝通為目的，而非廣發，因此只印了9張函件，而非百張、千張，但最後皆被禮儀人員奪走。

馬文鈺也指控該篇PTT文是由林秉樞操作。他指出，9張函件全被禮儀人員轉交給林秉樞一人了，那請問，在ptt上有函件可po的帳號，會是誰？只有林秉樞有的函件，那帳號會是誰？林秉樞多次恐嚇高嘉瑜時，都當場操作自己購買的臉書和PTT多重帳號。

馬文鈺回應全文如下：

民進黨立委高嘉瑜11月中旬遭男友林秉樞在飯店內施暴，

多間媒體向馬文鈺詢問林秉樞操作之「小馬大鬧林秉樞母喪靈堂」事件，茲回應如下：

1.ptt一篇特定發文，文章所帶風向為「因為小馬鬧靈堂，高嘉瑜才被林秉樞痛毆」，首先，無論有無靈堂事件，林秉樞都不該拘禁、痛毆任何人，何況高嘉瑜被林秉樞拘禁、威脅、痛毆的時間是11/11～11/13，而林秉樞母喪公祭是11/24，正是因為林秉樞犯下惡劣罪行後，馬文鈺曾多方管道嘗試聯繫林秉樞；但馬的臉書因此被林秉樞封鎖、林秉樞也交代台南友人不可把電話號碼給馬文鈺，馬文鈺在窮盡所有方法都無法連絡上林秉樞後，才決定在11/24正式祭拜時間前，前往靈堂會場，嘗試要求林秉樞刪除用以威脅高嘉瑜的不雅影片。

2.林秉樞母親家祭時間是下午1:20，公祭時間則是下午2:00，馬文鈺到達時間是中午12:50，當時靈堂尚在初始佈置，並未完成，該空間那時連「林秉樞母親的靈堂」都還稱不上；而馬文鈺來的用意是為了連絡上林秉樞，要求林秉樞刪除據以威脅高嘉瑜的不雅影片，是以溝通為目的，而非廣發，因此只印了9張函件，而非百張、千張。而林秉樞因多行不義，深恐公祭時有人來鬧場，因此早交代殯葬禮儀人員，若遇到相關情形的處理方式，所以當馬文鈺在場欲遞交那9份相同內容的函件時，禮儀人員即將9張函件全部搶走，並說明會全部轉交給林秉樞。馬文鈺9張函件都被禮儀人員奪走，當場有表達異議。綜上所述，當時12:50那邊根本還不是林秉樞母親的靈堂，而馬文鈺所帶的函件更是全被一個禮儀人員搶走，根本一張都沒發出。

3.那9張函件全被禮儀人員轉交給林秉樞一人了，那請問，在ptt上有函件可po的帳號，會是誰？只有林秉樞有的函件，那帳號會是誰？林秉樞多次恐嚇高嘉瑜時，都當場操作自己購買的fb和ptt多重帳號，對高嘉瑜說，「我有網軍，以後要毀了你的時候，就是用這些fb、ptt帳號來發動」，高嘉瑜多次親眼所見林秉樞操作多重帳號，以威脅高嘉瑜，那麼這篇ptt的特定文章，今天可以為只有林秉樞一人獨有的函件操作風向，會否未來就真的如林秉樞所言，也可以用這些ptt、fb多重帳號，或透過公關公司操作，散佈高嘉瑜的影片？

4.該篇ptt文章所稱，林秉樞從未冒稱過國安單位高層，但今天平面新聞即報導，林秉樞冒稱國安局人員，以此名義透過范雲辦公室向總統府索討輓聯，這不就是鐵證其一？今日電視新聞亦有採訪林秉樞老家鄰居，新聞採訪中，鄰居說林秉樞自稱「在總統府上班」，這不就是冒稱的證據二？而林秉樞更是多次在對高的訊息中，自稱是國安高層，可調動檢調對付異己，這都有文字證據可證，非一篇林秉樞操作的ptt文章就可以否認。

5.任何一個還有血性的人，如果知道自己認識二十多年的女性，被拘禁、毆打至不成人形、慘不忍睹，還被以影片、多重帳號網軍威脅控制，且窮盡一切方法仍無法找到躲著的林秉樞，會有一點點可能，放棄去靈堂找林秉樞要求刪除不雅影片的機會嗎？有可能嗎？明知道去靈堂，可能沒效果，也有很大可能遭到圍毆，明知道都有可能，但還是去了。

6.今日眾多媒體爬梳司法檢索系統，發現原來林秉樞早是慣犯，已有多項刑事等前科，例如為了討錢用剪刀戳其母，又以裸照要脅並赤裸恐嚇要殺單親前女友和小孩。林秉樞是國立政治大學博士生，不知道這些刑事案件判決後，政大的學生獎懲系統有無對林秉樞展開動作？這次事件，林秉樞多次恐嚇要殺馬文鈺全家，林秉樞還詳述三種方法：1.看病請領一張精神疾病證書，就可以親手殺馬文鈺，還殺人無罪。2.花錢僱用黑道，殺馬文鈺全家。3.駕車撞馬文鈺，不死也終生殘廢。這樣慣於恐嚇的林秉樞，又再次恐嚇殺人的林秉樞，已被刑事判決成立的林秉樞，國立政治大學的學生獎懲作為在哪？

馬文鈺並沒有擾亂林秉樞母親的靈堂，是林秉樞在母喪期間自己的犯罪劣行，徹底侮辱了自己的母喪。