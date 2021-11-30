林秉樞母喪「重量級出席者」曝光！名單驚見賴清德、蔡依林、館長

▲高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，有媒體人爆料林秉樞喪母告別式出席名單。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，消息曝光引發各界譁然。對此，資深媒體人黃揚明就爆料，林秉樞臉書雖然已關閉，但有網友提供他臉書上過去照片，發現他很愛與政界高層合影，甚至日前邀請友人參加母親告別式發出的訊息，名單中竟還出現副總統賴清德、蔡依林、館長陳之漢等人，懷疑根本是在「膨風」。

黃揚明今（30日）晚間在臉書貼出截圖，表示他收到一個爆料，只見林秉樞在邀請友人參加母親告別式時，特別強調「副總統會出席」，還列出一連串知名人士出席的名單，包括「副總統，司法院大法官，蔡依林小姐，中研院副院長，14位立委；台塑、台積電董座，10位上市公司董座；國史館館長，大學校長，媒體總編輯，電視台老闆，館長陳之漢，呂秋遠等…確定出席」。

▲館長稍早在臉書PO出與高嘉瑜的合照。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

黃揚明透露，賴副總統11月24日當天並沒有出席這場告別式，應該只是被林先生拿來當招牌，「不過館長和多名立委、議員當天確實有出席。」

誇張的名單一曝光，許多網友紛紛質疑，「他到底是什麼背景」、「蔡依林？是真的蔡依林，還是淡水蔡依林」、「到底為何要特別提及副總統會出席？匪夷所思」、「就一個愛排場及面子的人」、「原來是一井之蛙」、「詐騙集團」、「這個林男子有妄想症…」、「操作手法啦，好像看過這類的故事」。