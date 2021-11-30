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最新研究出爐！BNT抗體水平會受年齡、性別影響　效力最強族群曝光

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲最新研究發現，接種了2劑輝瑞疫苗的65歲以下女性會擁有最高的抗體水平。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

最新研究顯示，儘管接種2劑輝瑞（BNT）新冠疫苗能為人們提供良好的保護力，但接種者的抗體水平會因年齡和性別而有所不同，其中完整施打了2劑輝瑞疫苗的65歲以下女性會擁有最高的抗體水平，不過無論年齡或性別為何，接種者在施打疫苗6個月後，抗體水平都會顯著下降。

據《每日郵報》報導，美國德州生物醫學研究所（Texas Biomed）與義大利維羅納大學（University of Verona）發現，在義大利787名已接種2劑輝瑞疫苗、年齡介於21歲至75歲的醫護人員中，65歲以下的接種者抗體水平比65歲以上人士多2倍，而女性的抗體水平又明顯高於男性。

▲▼輝瑞。（圖／路透）

研究人員認為，抗體水平的顯著差異可能與接種者的荷爾蒙有關，男性體內的睾丸素會自然地抑制免疫系統，而女性的雌激素則會增強免疫反應，才導致性別之間存在不同。另外學者也發現，由於部分生產免疫蛋白的基因位於X染色體上，因此擁有2條X染色體的女性，增強免疫活動會更高。

不過，無論年齡或性別為何，研究發現，接種疫苗的6個月後，接種者的抗體水平會比峰值下降至少50%。參與研究的醫學博士亨利（Brandon Michael Henry）強調，抗體水平在6個月後下降並不意味著疫苗無效，而且人們只要接種加強劑，就能將抗體水平維持在高水準。

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