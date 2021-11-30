快訊／3例突破性感染打「2劑科興、BNT」！　來自捷克、澳大利亞

▲今增5例境外移入。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30日）公布新增5例境外移入，其中，有3例為突破性感染，來自捷克、澳大利亞和荷蘭，各打了2劑科興、BNT及1劑嬌生疫苗。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為5例男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自捷克（案16708）、澳大利亞（3案，案16709-16711）及荷蘭（案16712）入境，入境日介於今年11月15日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲11/30境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,456,652例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,438,954例排除），其中16,601例確診，分別為1,957例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。