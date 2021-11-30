各地「變天時程表」出爐！今天越晚越冷　連凍5天局部探10°C

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面通過，中央氣象局針對北北基等5縣市發布大雨特報，下半天大陸冷氣團南下，各地越晚越冷，明日清晨低溫下探12度，周四到周六受到輻射冷卻影響，局部空曠地區可能出現10度以下低溫。周四白天冷氣團雖減弱且可見陽光，但早溫溫度仍低，感受依然較冷。

▲今日冷氣團南下，各地越晚越冷。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今日上午鋒面通過，目前雲系正在影響北部、東南部，氣象局針對新竹以北、基隆北海岸發布大雨特報，今日北部、東半部、馬祖雲量多有短暫陣雨，其他各地多雲到晴。明日水氣逐漸減少，僅剩東半部、大台北有零星降雨。

▲今日各地雲量偏多，北、東有雨。（圖／記者宋良義攝）

今日下半天開始大陸冷氣團南下，帶來乾冷空氣，明日整天都冷，明晨金馬、北部、東北部低溫下探12到13度，中部14度，其他地區16到17度。明天一整天都較冷，越北邊日夜溫差越小，北部、東北部高溫僅16、17度，各地降溫明顯。

冷氣團持續影響到周四清晨，周四白天冷空氣稍微減弱，各地雖可見陽光，但早晚溫度仍低，且因天氣轉乾，局部地區可能出現輻射冷卻，周四到周六清晨中部以北、東北部12到13度，其他地區14到15度，西半部沿海空曠地區、近山區平地、花東縱谷可能出現更低溫，若雲量少、風力弱，輻射冷卻效應會更明顯，也不排除局部地區會出現10度以下低溫。

▲海面上有一颱風發展中，對台無直接影響。（圖／記者宋良義攝）

另外今年第21號颱風妮亞圖今早生成，位於鵝鑾鼻東南東2500公里海面上，將往西北偏北移動，不過目前台灣天氣主要受到鋒面及冷氣團影響，除非颱風距離更近，才會更有利於冷空氣南下襲台。

▲受東北風增強影響，各地沿海風浪增大。（圖／記者宋良義攝）

根據臉書粉專「天氣即時預報」列出本次轉冷時程表如下：

一、今日各地明顯起風、轉涼冷時間：

▍金門、馬祖：凌晨～清晨。

▍北部、宜蘭：清晨～上午。

▍中部、澎湖、花蓮：上午～中午。

▍南部、台東：中午～傍晚。

＊今日晚上起，全台皆進入本次冷氣團勢力範圍。

二、各地低溫：

▍12°或以下：中、北部空曠處、宜蘭、連江。

▍13°~14°：中、北部市區、南部空曠處、花蓮、金門。

▍15°或以上：南部市區、澎湖。

＊本次冷氣團最冷，將落在：周三(1日)晚～周五(3日)晨，轉乾冷時因「輻射冷卻」造成的更低溫。

三、降雨：降雨多在「迎風面」

▍今日：一波鋒面通過

▏北部、東部、金馬：逐漸有雨，尤其「基隆北海岸、北部山區」雨勢可能稍大。

▏中部、澎湖：雲量增多，上半天可能有局部小雨。

▏南部：多雲為主。

▍周三(1日)：乾空氣接近，漸轉乾冷。

▏北東部、金馬：雨勢減少，漸轉多雲為主，降雨範圍往北海岸縮減。

▏中南部、澎湖：多雲到晴。

▍周四(2日)：乾空氣影響，全台乾冷為主。

四、其餘注意：

❶強風：周二(30日)中午起～周三(1日)，尤其沿海區域可能有9~11級強陣風。

❷境內沙塵：周二(30日)中午起～周三(1日)，尤其「雲林以南」需特別注意。