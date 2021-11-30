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社會 社會焦點 保障人權

幫鐵門QQ！19歲男撂4人組「刀棍隊」　因「一個杯子」狂砸酒店

記者黃宥寧／台北報導

疫情悶太久，許多尋歡的人都前往酒店消費，也帶治安問題。29日上午6時許，北市中山區某禮服酒店突遭砸店，目擊民眾嚇壞立刻打電話報案。警到場後，發現4名男子持棍棒及刀械仍在現場猛砸，立即上前逮捕。警方調查，陳姓男子才表示他就是不滿店家服務態度，才集結友人怒砸。全案訊後依妨害秩序、槍砲彈藥刀械移送台北地檢署偵辦。

▲▼中山區4惡煞不滿酒店服務，竟砸店。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市中山區某禮服酒店突遭4名惡煞砸店，原因竟是19歲陳姓男子認為店家態度不好。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，19歲陳姓男子與1名男性友人，先到錦州街禮服酒店消費，過程中杯子突然掉到地上，他認為是酒店小姐故意想砸他杯子，他對此感到相當不滿，認為店家想給他丟臉，負氣離開，直到清晨6時許又找了4名友人回店家，想找店家理論，但店家已經拉下鐵門休息，一行人才持棍棒、刀械瘋狂砸店。

▼禮服酒店鐵門被一群人以棍棒敲出一個凹洞 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 持槍射店家 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方接獲民眾報案後，立即趕赴現場，當場將鬧事的一行人壓制，現場查扣棍棒、刀械，隨後也在車內找到一把匕首（匕首為管制刀具）。製作筆錄時，陳男友人向警抱怨，都是他酒品不好才惹事，全案訊後將5名嫌犯依妨害秩序罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。

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