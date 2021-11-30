黃捷痛罵高嘉瑜男友「爛人」　怒轟：最親密人也拿私密影像威脅

▲黃捷聲援高嘉瑜，痛罵親密關係暴力罪不可赦。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

週刊報導，民進黨立委高嘉瑜驚傳11月中旬遭男友林秉樞施暴，林男對高重拳毆擊、鎖喉、拖行，導致高嘴唇被打到破皮發紫，頭跟臉都腫起來，膝蓋也多處擦傷，甚至限制高的行動。對此，高雄市議員黃捷今（30）日發文聲援高嘉瑜表示，真的很心疼，也對這種爛人感到憤怒！親密關係暴力罪不可赦。

黃捷表示，看到嘉瑜遇到恐怖情人，真的很心疼，也對這種爛人感到憤怒！親密關係暴力罪不可赦！「這位林先生竟然毆打、限制行動還以私密影像要脅嘉瑜？才剛受到deepfake換臉事件的傷害，現在居然連身邊最親密的人也拿私密影像威脅她，到底要多殘忍、多絕望！」

▲高嘉瑜先前才與黃捷召開「拒絕偷臉數位性暴力 加速修法遏止科技犯罪 不要再有下一個受害者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃捷說，即便嘉瑜在公領域是擁有影響力的一位國會議員，但回到感情中，卻仍成為親密關係裡的受害者，這就是親密關係暴力的恐怖。

平時我們陪著受害女性勇敢、為她們發聲，現在嘉瑜竟也遇上，我們更不能坐視不管！黃捷強調，如果連立委受暴都不能安然度過，要怎麼讓全台灣的女性們相信，這社會還有一點保障女生安全的空間？這種以愛為名、行虐待之實的行為，根本不叫愛。沒有人需要被愛情禁錮，也沒有人有資格對伴侶暴力相待。

黃捷也直言，請這位施暴者不要一錯再錯，盡快把所有涉及隱私、未經同意的親密照刪除，不得傳播，並從高嘉瑜身邊滾開，還她一個平靜。