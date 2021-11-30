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國民法官後年上路　南投地檢署邀地院庭長主講偵查程序影響

▲因應112年國民法官法施行，法務部與南投地檢署合辦專題講座。（圖／南投地檢署提供）

▲因應112年國民法官法施行，法務部與南投地檢署合辦專題講座。（圖／南投地檢署提供）

記者高堂堯／南投報導

《國民法官法》將於112年元旦施行，10年以上徒刑、故意致人於死等重案將由國民參與審判過程，南投地檢署特於29日邀請南投地方法院陳庭長宏瑋以審判角度，主講新制對偵查程序的影響，特別是卷證不併送等3大主軸，希望使檢、警、調、憲等偵查團隊增強對該法之認識，以利有效實施偵查作為。

南投地檢署檢察長張云綺於致詞時強調，《國民法官法》施行後，除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪相關案件外，被告所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，及故意犯罪因而致人於死之公訴案件，各管轄之第一審地方法院，應行國民參與審判；有別於現行刑事訴訟制度，該法規定採行卷證不併送、證據開示與書狀先行、當事人自主出證等配套制度。

陳宏瑋以其豐富的國民法官模擬法庭經驗，從《國民法官法》案件之特色，即「卷證不併送」、「卷證全面開示」、「審理以人證為中心」等3大主軸，解說審理程序及檢察官於審理時之出證方式，另以實例說明在該法案件，第一線司法警察同仁有關現場勘查、證物保管、指認等可能遇到的問題，並介紹美國法庭實務案例關於出證之方式。

張云綺認為，有必要使檢察官、檢察事務官、書記官等，以及轄區警分局偵查隊、調查站、憲兵隊等司法警察機關組成的偵查團隊，熟悉《國民法官法》之相關規範及運作方式，以完備偵查程序，才能有效打擊犯罪、速審定罪；陳宏瑋精彩的解說，讓與會人員均獲益良多。

會後也有警分局偵查隊長表示，因應《國民法官法》之施行，未來就第一線司法警察同仁執行搜索、扣押等採證程序，進行交互詰問之可能性將大幅提高，加強同仁執法時程序合法性、蒐證完整性確有其必要。
 

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