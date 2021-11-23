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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法務部宣誓打擊黑幫　黃國昌點名蔡清祥：北監特見算向黑道宣戰嗎？

▲▼黃國昌新北院談館長槍擊案。（圖／記者羅志華攝）

▲前立委黃國昌。（圖／記者羅志華攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件。行政院今下午舉行治安會報，法務部長蔡清祥表示，警察、檢察官會加強合作，展現執行暴力犯罪的決心。前立委黃國昌批評，今年4月台北監獄的特見弊案至今未提出調查報告，「請問蔡清祥部長，這算是向黑道宣戰嗎？」

蔡清祥表示，《刑法》149、150條已修正加重聚眾施行爆力脅迫處罰刑度，修法後在檢察官跟警察共同努力下，查緝人數增加數倍之多，顯示我們執法的決心。

蔡清祥說，法務部會請高檢署指示各地檢察官，在承辦暴力犯罪，尤其是有組織性、集團性「一定要從嚴、從速偵辦」，警察、檢察官會加強合作，展現執行暴力犯罪的決心。

黃國昌表示，今年4月自己揭露暴力犯罪組織寶和會，透過金融重犯鍾文智，一通電話就讓台北監獄典獄長謝琨琦，馬上幫寶和會幹部安排特見槍手小弟，交代封口費、安家費，高達十數次，離譜至極。

黃國昌質疑，謝琨琦作為台北監獄典獄長，不知道槍手的幫派背景嗎？不知道這樣亂搞，小弟覺得老大很罩嗎？這就是所謂的追溯首腦嗎？這就是所謂的打擊黑幫嗎？醜聞遭爆發後，矯正署台北監獄胡扯一通，蔡清祥則是在5月12日立法院備詢時承諾，將於二週內提出調查報告，「迄今半年多的時間過去，調查報告如今安在？」

黃國昌指出，蔡清祥至今未提出報告，是在袒護下屬遮醜，還是查到了什麼不可告人之事？謝琨琦違法事證明確，法務部做了什麼懲處，「即使謝琨琦已於去年退休，但依《公務員懲戒法》規定，任職期間的違法失職仍應追究責任，法務部為什麼遲未移送懲戒？」

黃國昌批評，堂堂法務部長在國會殿堂信口開河，掩護為關係很好的暴力黑幫安排特見的典獄長，「要怎麼令人民相信政府向黑道宣戰的決心？」

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