施暴者多來自高風險家庭　蘇貞昌要求教育部、衛福部加強關懷

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

近期治安事件頻傳，台中、桃園街連發生超商店員遭攻擊事件，台中還有2起球棒打人事件，新北更發生震驚社會各界的槍擊案。由於施暴者多來自高風險家庭，因此除了內政部、法務部外，行政院長蘇貞昌23日主持治安會報時，也要求教育部、衛福部加強關懷通報，在初期即時發現輔導介入，「少一個新生人口進入幫派組織，也能減少一分對社會的危害」。

蘇貞昌說，社會這麼多人形形色色，維持治安是起碼要求。最近幾起暴力案件、隨機糾眾、公然傷人甚至造成無辜者傷亡的憾事，讓社會震撼不安，正因為是職責所在，要求相關部會從各方面盤點。

「從施暴者的背景分析，都有高風險家庭的因子。」蘇貞昌指出，施暴者往往在其成長過程中誤交損友而誤入歧途，這樣的小孩往往也是幫派吸收的對象，會從源頭加以預防。

為此，蘇貞昌也特別請教育部、衛福部，從學校端就要加強關懷通報，學校教學現場是第一線，不管是學生的行為偏差、或是高風險家庭等，老師一定可以最先察覺到異狀，如果能在初期即時發現輔導或是透過安全系統介入，或許有機會少一個新生人口進入幫派組織，也能減少一分對社會的危害。

「強凌弱、眾暴寡，透過媒體傳播，最最影響國人對治安的觀感。」蘇貞昌說，我們透過修法，修正刑法第150條的聚眾鬥毆罪，在去年1月施行，全國執法機關也提升執法力道。

蘇貞昌指出，在刑法實施後，較修法前已經有相當效果。妨礙秩序罪在修法前，以108年維例，1年僅起訴101人，起訴率約10%；修法後的109年，已經有789人被起訴，起訴率約18%。110年1到10月，已經有1841人被起訴，起訴率提升到30%，定罪率也高達9成，但修法後的起訴率部分，能有待加強。

而雖然警察機關在接到報案後，雖然大多能迅速趕至現場壓制，但蘇貞昌提醒，在相關犯罪證據的蒐集跟移送，還要再加強員警的教育訓練，就犯案手法嚴重程度是否為累犯等資訊，要完整蒐集，以利檢方起訴。

蘇貞昌說，請內政部警政署持續蒐集案例，提高聚眾鬥毆案件的起訴率，並持續要求各檢察機關針對此類犯案者，溯源追緝幕後犯罪組織，也請金管會、財政部等相關部會，加強犯罪所得的洗錢防制，斷其金流。

另外，蘇貞昌也請法務部，利用檢察官會議場合，加強內部溝通，對於新修訂的重要法律，讓各檢察官們都能即時掌握立法的意旨，釐清法律的見解，以利其在偵辦相關案件上，能達成修法希望達成的維護社會秩序目的，而不會成為犯罪者的保護傘，才能有效遏止街頭暴力傷人案件的發生。