　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

施暴者多來自高風險家庭　蘇貞昌要求教育部、衛福部加強關懷

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

近期治安事件頻傳，台中、桃園街連發生超商店員遭攻擊事件，台中還有2起球棒打人事件，新北更發生震驚社會各界的槍擊案。由於施暴者多來自高風險家庭，因此除了內政部、法務部外，行政院長蘇貞昌23日主持治安會報時，也要求教育部、衛福部加強關懷通報，在初期即時發現輔導介入，「少一個新生人口進入幫派組織，也能減少一分對社會的危害」。

蘇貞昌說，社會這麼多人形形色色，維持治安是起碼要求。最近幾起暴力案件、隨機糾眾、公然傷人甚至造成無辜者傷亡的憾事，讓社會震撼不安，正因為是職責所在，要求相關部會從各方面盤點。

「從施暴者的背景分析，都有高風險家庭的因子。」蘇貞昌指出，施暴者往往在其成長過程中誤交損友而誤入歧途，這樣的小孩往往也是幫派吸收的對象，會從源頭加以預防。

為此，蘇貞昌也特別請教育部、衛福部，從學校端就要加強關懷通報，學校教學現場是第一線，不管是學生的行為偏差、或是高風險家庭等，老師一定可以最先察覺到異狀，如果能在初期即時發現輔導或是透過安全系統介入，或許有機會少一個新生人口進入幫派組織，也能減少一分對社會的危害。

「強凌弱、眾暴寡，透過媒體傳播，最最影響國人對治安的觀感。」蘇貞昌說，我們透過修法，修正刑法第150條的聚眾鬥毆罪，在去年1月施行，全國執法機關也提升執法力道。

蘇貞昌指出，在刑法實施後，較修法前已經有相當效果。妨礙秩序罪在修法前，以108年維例，1年僅起訴101人，起訴率約10%；修法後的109年，已經有789人被起訴，起訴率約18%。110年1到10月，已經有1841人被起訴，起訴率提升到30%，定罪率也高達9成，但修法後的起訴率部分，能有待加強。

而雖然警察機關在接到報案後，雖然大多能迅速趕至現場壓制，但蘇貞昌提醒，在相關犯罪證據的蒐集跟移送，還要再加強員警的教育訓練，就犯案手法嚴重程度是否為累犯等資訊，要完整蒐集，以利檢方起訴。

蘇貞昌說，請內政部警政署持續蒐集案例，提高聚眾鬥毆案件的起訴率，並持續要求各檢察機關針對此類犯案者，溯源追緝幕後犯罪組織，也請金管會、財政部等相關部會，加強犯罪所得的洗錢防制，斷其金流。

另外，蘇貞昌也請法務部，利用檢察官會議場合，加強內部溝通，對於新修訂的重要法律，讓各檢察官們都能即時掌握立法的意旨，釐清法律的見解，以利其在偵辦相關案件上，能達成修法希望達成的維護社會秩序目的，而不會成為犯罪者的保護傘，才能有效遏止街頭暴力傷人案件的發生。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
快訊／昆凌爆頭部撞傷！　家中出意外「急取消活動」
超商「歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少口角風險
Google地圖驚現外星人影！蘑菇頭叉腰畫面曝
汪小菲被發現「悄點讚大小S貼文」　一句「終究被拋棄」掀熱議
格鬥家贏了中國選手狂嗆：滾回去　怒炸原因曝光
正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館拿去配冥婚
第15輪已157萬人完成預約！129萬人搶爆BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話：這麼健康不給國內用？

陳吉仲稱萊劑「就像保健品」　楊寶楨氣炸：知不知道你在說什麼？

經濟部近期將邀集超商業者　討論強化員工自我防衛能力

施暴者多來自高風險家庭　蘇貞昌要求教育部、衛福部加強關懷

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

不強迫超商大夜班2人值班　經濟部：彈性處理

提高見警率「只是調整巡邏路線」　徐國勇：不會增加基層警員負擔

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

「只要有暴利就有暴力」　徐國勇：對暴力份子背後違法行為絕不寬容

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

轎車停路中！駕駛下車吃牛肉湯 民眾怒檢舉：把馬路當停車場？

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話：這麼健康不給國內用？

陳吉仲稱萊劑「就像保健品」　楊寶楨氣炸：知不知道你在說什麼？

經濟部近期將邀集超商業者　討論強化員工自我防衛能力

施暴者多來自高風險家庭　蘇貞昌要求教育部、衛福部加強關懷

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

不強迫超商大夜班2人值班　經濟部：彈性處理

提高見警率「只是調整巡邏路線」　徐國勇：不會增加基層警員負擔

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

「只要有暴利就有暴力」　徐國勇：對暴力份子背後違法行為絕不寬容

官大元感謝自己沒放棄　林桑提點幫助大「沒讓他失望」

台灣第一人！海盜鄭宗哲投入哥倫比亞職棒　敲首安帶1打點

鄉公所秘書卸任踢爆「賣地弊端」　卻因這件事拿不到800萬獎金

央行總裁嘆「升息對房地產不利」！網翻這句話怒打臉：在搞笑嗎？

萬海新造船「源春輪」發生碰撞事故　公司：受損不嚴重

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動　經紀人曝傷勢

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話：這麼健康不給國內用？

台日交流賽組隊　中職計畫納入旅日好手助陣

連20天蜂蜜蛋糕買1送1！一之鄉感恩祭11／24開跑　還能分批取貨

《斛珠夫人》編劇開砲！　狠批人設「面目全非」：已不是我筆下人物

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

即／侯友宜父親逝世！享耆壽93歲

與美嬌娘「3結2離」　顏寬恒坦言：都是我的錯

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

前法官開庭遲到罰63萬　宣布選議員

中華電信有望成中職第6隊　陳其邁爭取落腳高雄

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

周玉蔻收到律師函暗諷「現代版慶記」　

蔡英文宣示打擊幫派犯罪　他籲「別再只是口號」...網：幹話你也信

LIVE／超商店員遭砍、槍擊案頻傳　徐國勇﹑蔡清祥上火線說明

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

快訊／車上放球棒恐遭警方註記　館長：還是要立法處理

只要公投出現2結果　朱立倫恐陷崩盤危機

更多熱門

相關新聞

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及新北槍擊案。對此，行政院長蘇貞昌今下午將舉行治安會報，內政部長徐國勇表示，聽到超商店員因勸導戴口罩遇刺的消息，心中非常沉痛，現在請超商業者「叮咚，歡迎光臨」後面再加一句「防疫期間請戴口罩」，去降低超商店員負擔。

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

超商大夜班2人值班？經濟部：彈性處理

超商大夜班2人值班？經濟部：彈性處理

徐國勇：提高見警率「只是調整巡邏路線」

徐國勇：提高見警率「只是調整巡邏路線」

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

關鍵字：

行政院蘇貞昌內政部法務部徐國勇蔡清祥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面