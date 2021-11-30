記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜今（30日）驚傳遭男友林秉樞家暴，痛毆、鎖喉、拖行樣樣來，導致高嘉瑜全身多處挫傷，消息曝光後，引發各界譁然。對此，有網友就痛批，近期發生一連串社會暴力事件，如今連民意代表都會受到暴力對待，且還不敢聲張，「連立委都保護不了，那到底社會安全網可以保護誰？」

▲高嘉瑜遭家暴，話題引發鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

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綜合媒體報導，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住飯店，林發現高手機內與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處挫傷。

▲鄉民發問「社會安全網到底可以保護誰？」（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

消息曝光後，有網友就在批踢踢八卦板以「社會安全網到底可以保護誰」為題發文，表示之前發生一連串社會暴力事件，例如屏東挖眼還有各地棒球隊，大家總覺得只會發生在一般人身上，不會發生在官員民代，因爲政府官員或是民代有警察保護，不可能發生這種暴力事件。

該網友指出，結果今天港湖女神身為國家級立委，以民意代表來說算是最頂的位置了，竟然也會受到暴力對待，而且還不敢聲張，如果社會安全網連立法委員都沒法保護，那難怪一般老百姓整天出事，「連立委都保護不了，那到底社會安全網可以保護誰？」