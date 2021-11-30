快訊／「男友」列親密伴侶　高嘉瑜可依家暴防治申請保護令

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳11月中旬遭男友林秉樞施暴，週刊報導，林男對高重拳毆擊、鎖喉、拖行，導致高嘴唇被打到破皮發紫，頭跟臉都腫起來，膝蓋也多處擦傷。對此，高嘉瑜今（30日）透過聲明回應，她會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。根據衛福部規定，「男友」列親密伴侶，若遭施暴依法可申請保護令。



根據衛福部解釋，家庭成員間發生身體上、精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為就是家庭暴力。而保護令是透過國家公權力賦予加害人一定的行為義務，以保護被害人不受加害人的傷害，現行有三種保護令得聲請，可參閱個別聲請說明。

高嘉瑜今透過聲明表示，首先要感謝各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。

高嘉瑜表示，相關的資料，她還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，她也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。

家庭暴力防治法保護對象如下：（資料來源：衛福部保護服務司）

1. 配偶或前配偶。

2. 現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者。

3. 現為或曾為直系血親或直系姻親。

4. 現為或曾為四親等以內之旁系血親或旁系姻親。

5. 現有或曾有親密關係之未同居伴侶。此類型對象是指以情感或性行為為基礎，發展親密社會互動關係之一般男女朋友或同性伴侶，雖然並非家庭成員關係，但亦可聲請保護令。

6. 看見或直接聽聞家庭暴力之兒童或少年。

▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）