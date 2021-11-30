舉報警察夫家暴！　美豔人妻拍片揭心碎內幕：說應該把我打死

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南一名女子近日發布影片，實名舉報其交警丈夫毆打自己，甚至還找人打她，「曾說打我打得太輕，應該把我打死。」這段影片近日在大陸網上瘋傳，引發輿論關注，目前紀檢監察組已介入調查。

▲女子舉報交警丈夫家暴。（圖／翻攝自海報視頻）

微博用戶「伊諾文濤」近日發布影片，稱其丈夫是河南開封市交警支隊副支隊長的張文濤，「對我多次家暴還找人打我，曾說打我打的太輕應該把我打死。」

該女子透露，自己還曾遭丈夫家屬威脅，「他姊姊曾說打你怎麼了，你去告我們也沒用，我弟弟是大領導，你們家人都是普通老百姓，打你你也不能把我們怎麼樣。」

女子接著稱，丈夫張文濤也說，和他一條線上的領導也會保他，「我就想問問那些領導，你們保的這個是人還是鬼。」

據《極目新聞》報導，開封市紀委監委工作人員回應稱，確實接獲該案件的舉報，已經按程序轉至市紀委駐市公安局紀檢監察組，目前案件正在調查中。

另外，據涉事女子的微博此前發文，發現她在本月23日曾發布一張遮蓋了關鍵訊息的開封市中院調解書照片，可見她和丈夫近日疑似已通過調解離婚，其中又寫有男方補償女方70萬元人民幣。

網友對此事紛紛怒轟「這種人當警察？」、「這是知法犯法吧，家暴只有0和無數次」、「如果是真的應該開除出警察隊伍吧」。