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台南安平四草大橋女子獨坐護欄上　安平警奮勇救人

▲台南市警四分局安平派出所警員謝宗哲、吳宥潤等2員，奮勇上前迅速將女子拉下護欄安慰其激動情緒，並帶問派出所留置保護，解除危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局安平派出所警員謝宗哲、吳宥潤等2員，奮勇上前迅速將女子拉下護欄安慰其激動情緒，並帶問派出所留置保護，解除危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局安平派出所警員謝宗哲、吳宥潤等2員，11月28日下午2時許接獲報案，稱「有一女子坐於安平四草大橋護欄上…..」，2員火速到場，發現一女子面向西方海面坐於橋上護欄，橋下海浪洶湧橋上風勢更大，因情勢危急，馬上奮勇上前迅速將女子拉下，安撫其激動情緒，並帶問派出所留置保護解除危機。

▲台南市警四分局安平派出所警員謝宗哲、吳宥潤等2員，奮勇上前迅速將女子拉下護欄安慰其激動情緒，並帶問派出所留置保護，解除危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方了解，該女子因感情因素心情不佳，與友人發生爭吵，導致心情低落，進而萌生輕生念頭，即獨自前往安平四草大橋上準備跳海尋短，經謝等2員到場即時搶救，事後以同理心用心開導後，通知其友人接回家中休息。事後其家屬得知上情，非常感謝警方能在極短的時間趕赴現場，並及時攔阻其自殺，避免憾事發生。

市警四分局長甘炎民表示：「自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，亦籲請大家平時應多關心身邊的親朋好友，適度排解負面情緒，遇有情緒困擾可尋求專業醫師、諮商心理師協助、撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）或110專線詢問，有問題一定要向外求援，千萬不要悶在心裡、獨自承受」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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