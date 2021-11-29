2022台南市耶誕跨年系列活動　首場親子活動黃偉哲力邀一童趣總爺

▲台南市長黃偉哲宣布，今年共有6場精彩的演唱及親子活動連番上陣，接下來每周六日都有活動，歡迎大小朋友一起來共度歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022台南市耶誕跨年系列活動」即將於12月4日周六開始揭開序幕，台南市長黃偉哲29日宣布，今年共有6場精彩的演唱及親子活動連番上陣，接下來每周六日都有活動，其中3場跨年親子活動將率先於4日登場，邀請包括銀河谷音劇團、海波劇團與蘋果劇團表演，歡迎大小朋友一起來共度歡樂時光！



黃偉哲市長表示，12月4日周六即將在總爺藝文中心登場的「一童趣總爺」，是本年度跨年系列活動中的第一場活動，特別選擇總爺這塊大草皮，邀請唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」演出，現場不但邀請街頭藝人和世界頂級小丑彥彥表演，也將備有美食餐車和攤位，歡迎大家來到具有文化氣息的麻豆，參加耶誕跨年系列活動，特別是本次親子活動都是專門為小朋友量身打造，歡迎家長帶著小朋友，一起欣賞精采音樂劇團演出，創造親子同樂的珍貴回憶。



黃偉哲市長強調，自從他上任市長以後，2019年、2020年、2021年這3年我們都在麻豆有辦耶誕跨年活動，因為麻豆是個文風鼎盛的地方，尤其適合親子的活動一起來，在去年2020年我們在蕭壠在佳里那邊辦了耶誕跨年活動，希望有更多好的活動，讓各地區的市民都能就近參與。今年的耶誕跨年活動也不同於以往，不是只有在歸仁的沙崙高鐵站那邊辦1場，今年度活動共有6場，其中3場是親子活動、3場是演唱會，演唱會在新營也有辦1場，這麼多的活動，總是希望大家能夠在耶誕的時候、在跨年的時候能，夠有一個快樂的年終，能夠快快樂樂迎接新年到來。





在總爺藝文中心的熱身活動，邀請麻豆文正國小的小朋友與老師共同參與，並搶先觀賞小丑Yummy表演，小丑的逗趣演出，讓在場小朋友都開心大笑。除了12月4日「一童趣總爺」，12月5日登場的「親子同樂會」則是本年度的加碼演出場，特別於南紡購物中心旁時代公園舉行，邀請海波兒童劇團帶來小朋友最愛的「香蕉人、嬌嬌蕉」、「奶油獅」、「麻吉貓」等玩偶，現場還有小小警察體驗和警用重型機車展示。本場活動也是最具「公益性」的一場演出，將邀請本市弱勢家庭兒童到場同樂，活動贊助廠商「好帝一公司」也將透過社會局轉贈物資給弱勢兒童。





最後一場「蕭壠蘋果樂園」，則是12月11日在佳里區蕭壟文化園區，現場有蘋果劇團演出，還有以聖誕為主題的闖關活動，希望讓大家提前感受耶誕的歡樂氣氛。也請小朋友來參加活動要記得提醒爸爸媽媽帶上口罩，才能保護自己和家人健康！