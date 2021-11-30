台南辦特展慶祝與京都市締盟　黃偉哲與京都市長同邀市民一同觀展

▲為慶祝台南市與日本京都市締結交流推進協定，台南市政府自30日起，於台南市立圖書館公園總館辦理特展，期望深化兩市情誼，及促進台南市民對京都友誼城市的認識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝台南市與日本京都市在2021年6月30日締結交流推進協定，台南市政府自30日起，於台南市立圖書館公園總館辦理特展，期望深化兩市情誼，及促進台南市民對京都友誼城市的認識。

為了這次特展，京都市的門川大作市長及市議會的田中明秀議長、吉田孝雄副議長、寺田一博議員等人也特地跨海錄製影片，感謝台南市對增進雙方交流的用心。

台南市長黃偉哲表示，台南市是台灣首府，日本京都市則是擁有千年歷史的古城，兩市皆是台日兩國最具代表性的歷史古都，台南自縣市合併前就與京都多有交流，且2012年京都市協助台南加入世界歷史都市聯盟，兩市間交流更加頻繁，更在今年6月以視訊方式締結交流推進協定。

黃偉哲認為，疫情期間，不僅台南致贈京都市及日本多個城市防疫物資，日本也6度致贈台灣疫苗，台日互相幫助、關係良好，地方政府也持續在文化觀光、經貿投資、農特產、青少年交流等領域積極與日本合作，希望透過此次京都特展，增加市民朋友對京都的認識及見證兩市多年情誼，進而支持台南城市外交。

京都市長門川大作則透過影片表示，台南市跟京都市淵源很深，包括台南參加世界歷史都市聯盟、議會間的交流及疫情期間兩市互辦文宣展等，都持續深化彼此情誼，感謝台南市的用心，也期待在不久的將來，京都市能迎來台南市民的到訪。

「台灣首府台南市X千年古都京都市 推動交流協定書簽署紀念特展」，今(30)日起至明(111)年1月9日(日)期間，於台南市立圖書館公園總館舉行。現場除展出多樣京都特色藏書、京都空運來台日式手巾及觀光文宣外，亦於週末辦理文化講座、電影放映會等活動，歡迎市民朋友踴躍參加。