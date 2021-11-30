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台南宮廟盃格鬥賽！令旗哥狂推胸引戰火　11人街頭對決嚇壞路人

▲台南市南區永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬全武行，六分局出動快打部隊壓制雙方，將滋事者11人帶回，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）▲台南市南區永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬全武行，六分局出動快打部隊壓制雙方，將滋事者11人帶回，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（圖／翻攝社會事臉書）

▲台南市南區永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬全武行，六分局出動快打部隊壓制雙方，將滋事者11人帶回，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（圖／翻攝社會事臉書）

記者林悅／台南報導

台南市南區11月28日舉行宮廟遶境，下午1時多在永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬發生口角進而引發全武行，雙方大打出手，現場維持秩序的女警見狀馬上通報出動快打部隊到場支援，優勢警方迅速到場壓制雙方，將滋事者11人帶回調查，全案偵訊後後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲台南市南區永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬全武行，六分局出動快打部隊壓制雙方，將滋事者11人帶回，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

據了解，這起廟會繞境發生鬥毆案，發生於11月28日下午1時多，案發地點在台南市南區永興三街，因宮廟繞境工作人員和私人神壇因故發生口角，原本只是互罵及相互推擠，但有一名手持令旗穿著白色上衣的男子，不斷手推對方男子胸部，接著情況失控，兩派人馬大打出手，過程中有人不慎跌倒撞到神轎受到輕傷。這段衝突過程有民眾拍攝部分影片PO上臉書社團，29日晚上11時多在網路瘋傳引起網友熱議。

▲台南市南區永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬全武行，六分局出動快打部隊壓制雙方，將滋事者11人帶回，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

▲台南市南區永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬全武行，六分局出動快打部隊壓制雙方，將滋事者11人帶回，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

台南市警六分局警方指出，當天係廟繞境工作人員和私人神壇雙方人馬之前就曾因神明事件發生爭執不快，當天又狹路相逢才會發生肢體衝突事件，在場執勤女警見狀馬上以無線電請求分局警力支援，警方出動快打部隊以優勢警力壓制帶回馮姓和黃姓等11名雙方涉案男子進行調查。本案雖多人受皮肉輕傷沒有送醫，也未提傷害告訴，但眾人在街頭大打出手，全案偵訊後仍依聚眾鬥毆罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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