快訊／遭檢舉喝花酒被拔官　北機站帶回北市刑大組長陳建志

▲北市刑大經濟組陳建志。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

記者張君豪／台北報導

台北市警局刑警大隊驚爆風紀案件！29日下午士林地檢署檢察官指揮調查局北機站幹員，到台北市刑大經濟組組長陳建志辦公室進行搜索，據悉北機站幹員進入陳組長辦公室內查扣涉案資料，由於檢調執行搜索行動時，適逢陳建志母親生病住院，陳因此請假未進辦公室，經過市刑大督察組聯繫後，陳建志下午14時許回到辦公室配合調查，調查員出示檢察官傳喚通知書後，陳建志配合檢調赴北機站進行偵訊。

據瞭解，士林地檢署檢察官接獲檢舉，接獲陳姓組長在外交往複雜並可能涉及貪瀆問題，檢察官29日指揮調查局北機站幹員發動同步搜索，除了台北市刑大經濟組長陳建志辦公室外，檢調另外同步搜索陳建志住家、私人車輛等處，並同步約談涉案3嫌疑人到案、但士林地檢署目前以案件搜索行動仍在進行中，未對外說明。

但據警界人士透露，陳建志去年曾擔任北投警分局偵查隊長期間，原有機會獲遴選升任外縣市刑警大隊長職務，但因北市刑事系統看不慣陳建志出身新北市警局，飛象過河直取高位；陳在北投偵查隊長任期內遭警界內部檢舉不斷，這些檢舉內容包含頻繁出入有女陪侍場所，甚至批評陳姓隊長只會辦桌不會辦案，但陳建志曾多次自清闢謠，反擊稱黑函攻擊他在有女陪侍包廂內的畫面，是多年在台北縣時的舊畫面。至於陳建志遭約談涉案細節有待後續釐清。

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