把民宿當集中營！詐團押人頭帳戶控制行動　特警槍抵頭攻堅逮7人

▲台北市刑大出動特警到宜蘭攻堅逮捕收簿詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警刑事大隊日前接獲獲報，有詐騙集團透過網路社群平台、刊登徵聘博弈或電商行銷人員廣告，民眾與之聯繫後，歹徒以話術要求民眾交付網銀帳號及密碼，並將民眾帶往旅社限制行動，並帶往銀行開設人頭帳戶及約定轉帳，直至該人頭帳戶遭列警示後，始將民眾釋回並提供酬勞、手段相當惡劣。

▲台北市刑大出動特警到宜蘭攻堅逮捕收簿詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警刑大科技偵隊受理後，會同市警局刑大偵三隊、肅竊組、以及文山二分局、宜蘭縣礁溪分局、新北市板橋分局共組專案小組，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦。

警方調查：該詐欺集團原於台北市承租旅館限制人頭行動，後為規避警方查緝，遂轉往宜蘭礁溪、冬山一帶承租獨棟民宿當據點，集團李姓主嫌，經常指揮成員駕駛計程車，至全國各地載送人頭帳戶販賣者到民宿集中管理限制行動，儼然把民宿當作控制人頭帳戶民眾的集中營。

▲台北市刑大出動特警到宜蘭攻堅逮捕收簿詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

李嫌並不時轉移據點規避警方查緝、專案小組成員在今年9月派遣台北市刑大特勤中隊特警，到宜蘭縣礁溪鄉某民宿執行攻堅查緝，當場逮捕李姓主嫌及6名集團成員，並查扣安非他命、搖頭丸、作案手機、存摺、金融卡等贓證物。

警方指出，經專案小組擴大清查，至少15位民眾被帶到民宿遭限制行動並開設人頭帳戶，警統計發現至少104位民眾遭該集團詐騙匯款至人頭帳戶，該詐騙集團收簿造成民眾財損逾新台幣2千7百萬元，警詢後將全案移請宜蘭地檢署偵辦。

警方指出，任何網路社群或通訊軟體刊登之求職訊息，如需求交付存摺、金融卡、印章或網銀帳號密碼，就是詐騙集團誘騙人頭帳戶之話術，民眾務需小心求證，切勿心存僥倖或貪圖小利以免受騙。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年