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北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

▲▼北市刑大經濟組陳建志。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲北市刑大經濟組陳建志。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

記者黃宥寧／台北報導

北市刑大經濟組組長爆貪汙！今（29日）士林地檢署指揮調查局北機站，許恭仁檢察官親自帶人到市經濟組組長陳建志辦公室進行搜索。陳並非第一次因負面新聞躍上版面，去年他任職北投偵查隊隊長時，也遭爆料涉足有女陪侍不當所，更被揶揄「茶桌志仔」，遭拔官後調回北市刑大肅竊組，又調至經濟組。檢方預計搜索7處，通知犯罪嫌疑3人到案說明，全案朝貪汙偵辦。

49歲陳建志是警大69期畢業，去年遭臉書社團《爆料公社》踢爆，時任北市北投警分局偵查隊長陳建志涉及出入茶桌店（有熟齡女陪侍服務的不正當場所），爆料人甚至指稱陳隊長就是「茶桌志仔」，批評陳隊長為求官位不惜鞠躬哈腰，卻不懂刑案偵查。批評甚至怒嗆陳隊長「居然這樣也可當中華民國偵查隊長！天亡台灣」。

▲北投偵查隊長陳建志驚傳喝花酒遭側錄檢舉，北市警火速拔除他隊長職務調職靜候調查。（圖／記者張君豪翻攝）

據悉，陳從警生涯先從新北市起步，後來待過瑞芳，又到汐止分局當偵查隊長，2018年調任北市刑警大隊偵二隊隊長，去年8月擔任北投分局偵查隊長。

士林地檢署指揮調查局北機站，由主任檢察官張志明、許恭仁檢察官進行搜索，預計搜索7處，目前通知犯罪嫌疑人3人到案說明，全案朝違反貪汙治罪條例偵辦。

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