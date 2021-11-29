　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市刑大警勾結民間業者洩密！刑事局2警列為證人...收賄金額曝光

▲▼陳建志。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲現任北市刑大經濟組組長陳建志，去年遭爆喝花酒被拔官，如今又傳出與民間業者有不當金錢往來。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市刑警大隊爆風紀案！29日士林地檢署許恭仁檢察官突襲經濟組組長陳建志辦公室搜索，陳母親因生病故請假未進辦公室，經市刑大督察組聯繫後，他直到下午2時才進辦公室配合調查。據悉，有「茶桌志仔」綽號的他因2年前，向2名刑事局警官「刺探」高姓民間人士涉嫌違反銀行法案件，以金錢交換內情，不當收賄約10萬元，目前將朝違反貪汙治罪條例偵辦。

據悉，2018年調任北市刑警大隊偵二隊隊長時，2019年卻與高姓民間人士達成不當金錢往來關係，對方身陷違反銀行法官司，對此陳建志收受賄款，向刑事局2名警官詢問案情並將細節告訴高，事後高也給陳建志約10萬元當答謝禮。因此，士林檢察官偵辦違反銀行法案件時，發現陳疑涉嫌其中，認為他涉及貪瀆問題，因此展開調查。

2019年刑事局查出，高男找國、高中同學組洗錢集團，成員都未滿30歲，高男以「御閣國際貿易有限公司」為名，還將公司設在門禁森嚴的內湖區科技大樓內，涉嫌透過中國大陸人頭帳戶替人進行人民幣轉帳，從2018年10月至2019年3月，洗錢金額超過6億元，一審高男被依違反銀行法判有期徒刑4年。

49歲陳建志是警大69期畢業，去年遭臉書社團《爆料公社》踢爆，時任北市北投警分局偵查隊長的他涉及出入茶桌店（有熟齡女陪侍服務的不正當場所），爆料人甚至指稱陳建志就是「茶桌志仔」，更批他為求官位不惜鞠躬哈腰，卻不懂刑案偵查。

29日士林地檢署許恭仁檢察官指揮調查局北機站幹員發動同步搜索，除了台北市刑大經濟組長陳建志辦公室外，檢調另同步搜索陳建志住家、私人車輛等處，並同步約談涉案高男等5名嫌疑人及4名證人（包含2名刑事局警官）目前相關人都在市調處偵訊中。

ET快訊
他問「YouTuber收入算不算太超過？」　網點破真相
女星求子3年嚐遍荒謬秘方！感謝公公戒30年菸癮
路透：至少7國暗中「助台灣打造潛艦」　對抗中國威脅
快訊／道瓊開盤反彈「上漲300點」　標普上漲 1.1%
外食族3大發胖地雷！營養師提醒：快避開
台中明天起「大停水47小時」！影響範圍曝光
米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市刑大警勾結民間業者洩密！刑事局2警列為證人...收賄金額曝光

快訊／南華男大生到中正大學撞球「突昏迷命危」　緊急裝葉克膜搶救

六輕包商4工人8樓「徒手拉鷹架」　瞬間手軟墜落畫面曝光

台中第一鬼樓「千越大樓」21歲女墜落　頭部重創命危

「青青河邊操、尼克枕邊搖」　超兇網紅自力蒐證揪出幕後黑手是她

快訊／台62線1車疑爆胎自撞分隔島　側翻90度「立車」路中

啦啦隊教練勒殺女房東典當贓物　當舖店員怒批畜生：真想打他！

北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

裝「震樓神器」報復樓上鄰居檢舉　餐廳老闆沒和解仍緩刑

快訊／遭檢舉喝花酒被拔官　北機站帶回北市刑大組長陳建志

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

張震「這麼久才得獎」把女兒挖起來看　李安趕場祝賀：我們一起出道的

嬉鬧「拉冰箱門」陸男童瞬間被壓　媽用肉身擋住！幸無大礙緩慢爬出

北市刑大警勾結民間業者洩密！刑事局2警列為證人...收賄金額曝光

快訊／南華男大生到中正大學撞球「突昏迷命危」　緊急裝葉克膜搶救

六輕包商4工人8樓「徒手拉鷹架」　瞬間手軟墜落畫面曝光

台中第一鬼樓「千越大樓」21歲女墜落　頭部重創命危

「青青河邊操、尼克枕邊搖」　超兇網紅自力蒐證揪出幕後黑手是她

快訊／台62線1車疑爆胎自撞分隔島　側翻90度「立車」路中

啦啦隊教練勒殺女房東典當贓物　當舖店員怒批畜生：真想打他！

北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

裝「震樓神器」報復樓上鄰居檢舉　餐廳老闆沒和解仍緩刑

快訊／遭檢舉喝花酒被拔官　北機站帶回北市刑大組長陳建志

大專棒聯／16隊激戰台東　國體大4勝唯一不敗

KTM發表「1290 Super Duke R Evo」重機　全方位電控讓性能更火爆

他問「YouTuber收入算不算太超過？」　網點破真相：失敗例子一堆

大專棒聯／北市大侯羿輔催150公里飆壞捕手手套　13K完封

女星罕見公開隱疾：背痛到像刀插！　揭密醫「嚇人偏方」驚呆全場

UBA／文化復仇拿第三勝　中原首階段7戰全敗墊底

路透：至少7國暗中「助台灣打造潛艦」　對抗中國威脅

科技類基金績效前10強！專家：不畏Omicron　後市續旺

快訊／道瓊開盤反彈「上漲300點」　美國旅行禁令安撫市場信心

大專棒聯／文化全隊平頭首戰被完封　連3場扣倒教頭不滿意

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

六輕包商4人「徒手拉鷹架」恐怖墜落

國中生「防狼噴霧當香水」教室噴灑！釀11人送醫

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

台中男被甩棍狂毆　4人被逮

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

關鍵警是他！1異狀查出女房東遭悶殺

千越大樓21歲女墜落　頭重創命危

老公表妹玩亂倫SOD！　人妻抓包鹹濕對話崩潰

高雄監獄集體性霸凌6玩1　下場曝光

更多熱門

相關新聞

即／北機站帶回北市刑大組長陳建志

即／北機站帶回北市刑大組長陳建志

29日下午士林地檢署檢察官指揮調查局北機站幹員到台北市刑大經濟組組長陳建志辦公室進行搜索，據悉北機站幹員進入陳組長辦公室內查扣涉案資料，由於檢調執行搜索行動時，適逢陳建志母親生病住院，陳因此請假未進辦公室，經過市刑大督察組聯繫後，陳建志下午14時許回到辦公室配合調查，調查員出示檢察官傳喚通知書後，陳建志配合檢調赴北機站進行偵訊。

「賣家幫」吸金無預警倒閉　被害人揪團控訴

「賣家幫」吸金無預警倒閉　被害人揪團控訴

新店命案查扣兇槍　送刑事局覆驗　

新店命案查扣兇槍　送刑事局覆驗　

「YPT交易平台」吸金4千萬　家庭主婦砸千萬成空

「YPT交易平台」吸金4千萬　家庭主婦砸千萬成空

2女挨詐3440萬　國民爸爸說話了

2女挨詐3440萬　國民爸爸說話了

關鍵字：

警紀北市刑大經濟組違反貪汙治罪條例刑事局洩密

讀者迴響

熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面