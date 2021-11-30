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北市刑大警「茶桌志仔」勾結業者涉貪！　檢漏夜偵訊命50萬交保

▲▼北市刑大經濟組陳建志。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲北市刑大經濟組陳建志，綽號「茶桌志仔」。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

北市刑警大隊爆風紀案！經濟組組長陳建志涉嫌向2名刑事局警官「刺探」高姓民間人士涉嫌違反銀行法案件，以金錢交換內情，不當收賄約10萬元；士林地檢署掌握情資後，29日突襲陳建志辦公室搜索，並約談涉案5名嫌疑人、4名證人到案，經漏夜偵訊後，檢方命陳建志以50萬元交保。

據悉，49歲陳建志是警大69期畢業，綽號「茶桌志仔」，2018年調任北市刑警大隊偵二隊隊長，2019年卻與高姓民間人士達成不當金錢往來關係，對方身陷違反銀行法官司，對此陳建志收受賄款，向刑事局2名警官詢問案情並將細節告訴高，事後高也給陳建志約10萬元當答謝禮。因此，士林檢察官偵辦違反銀行法案件時，發現陳疑涉嫌其中，認為他涉及貪瀆問題，因此展開調查。

2019年刑事局查出，高男找國、高中同學組洗錢集團，成員都未滿30歲，高男以「御閣國際貿易有限公司」為名，還將公司設在門禁森嚴的內湖區科技大樓內，涉嫌透過中國大陸人頭帳戶替人進行「人民幣轉帳」，從2018年10月至2019年3月，洗錢金額超過6億元，一審高男被依違反銀行法判有期徒刑4年。

陳建志去年遭臉書社團《爆料公社》踢爆，時任北市北投警分局偵查隊長的他，涉及出入茶桌店（有熟齡女陪侍服務的不正當場所），爆料人甚至指稱陳建志就是「茶桌志仔」，更批他為求官位，不惜鞠躬哈腰，卻不懂刑案偵查。

士林地檢署檢察官許恭仁29日指揮調查局北機站幹員發動搜索，除了台北市刑大經濟組長陳建志辦公室外，檢調另同步搜索陳建志住家、私人車輛等處，並約談涉案高男等5名嫌疑人及4名證人（包含2名刑事局警官）。檢方經漏夜偵訊後，命陳建志以50萬元交保。

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