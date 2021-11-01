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竹聯幫東堂7煞闖修車廠！持衝鋒槍洗劫　警攻堅抓人主謀收押

▲竹聯幫東堂吳姓成員涉嫌率小弟持槍押人強盜，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫東堂吳姓成員涉嫌率小弟持槍押人強盜，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年7月間新北市新店區安康路發生一起修車行遭黑幫成員闖入強盜現金、手機重大刑案；新店警分局與台北市刑大、憲兵隊共組專案小組追查，發現竹聯幫東堂成員吳姓男子（44歲、多項前科）率6名幫眾持槍強押被害人進入車行內搜刮財物，造成被害人損失1萬8千多元現金及3支手機，警方成立專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。

▲竹聯幫東堂吳姓成員涉嫌率小弟持槍押人強盜，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫東堂吳姓成員涉嫌率小弟持槍押人強盜，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器，發現黑衣人事後分乘2台轎車離開，警方循車追人，鎖定有竹聯幫東堂背景的吳姓、許姓男子帶領小弟犯案，事後眾人鳥獸散逃竄拳台各地，其中許姓犯嫌逃亡期間攜槍防身遭當地警方查獲、張姓小弟跑路缺錢，並在桃園市犯下另起強盜案遭警方逮捕並起獲一把衝鋒槍。

▲竹聯幫東堂吳姓成員涉嫌率小弟持槍押人強盜，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫東堂吳姓成員涉嫌率小弟持槍押人強盜，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

其餘包含吳姓主嫌及其他3名涉案共犯則遭專案小組從9月底到10月中旬陸續行動，台北市刑大出動特勤隊員荷槍實彈登門攻堅逮捕吳姓主嫌，今天宣布瓦解該強盜集團，總共查扣2把改造手槍及1把衝鋒槍。

吳嫌到案後坦承犯案，但辯稱是雙方糾紛才會帶小弟上門逞威，警方偵訊後依涉嫌強盜、組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台北地檢署，檢察官認定吳嫌犯後態度不佳向法院聲押獲准。

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