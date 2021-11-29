Omicron突變多達50種！NIH認「像是新病毒」　現有疫苗效力曝光

▲美國NIH院長柯林斯認為，現有的疫苗還是能有效對抗Omicron，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國立衛生研究院（NIH）28日證實，新變種病毒Omicron的突變數量已突破現有紀錄，幾乎可以被當成是「一種完全不同的病毒」，不過從過去的經驗來看，現有的新冠疫苗依舊能有效對抗Omicron，而加強劑也能為人們提供良好的保護力。

據《紐約郵報》報導，NIH院長柯林斯（Francis Collins）指出，「我們目前得知的資訊可見，Omicron病毒出現了約50個突變，其中30多個發生在棘蛋白上。就突變數量而言，這是一項新紀錄，因此我們甚至可以把它當成是一種完全不同的病毒。」

柯林斯承認，Omicron的出現令人擔憂，當局至今也還不確定它是否會對疫苗效力產生影響，但柯林斯依舊對疫苗有信心，「從過去對抗變種病毒的經驗來看，疫苗確實起到了保護作用，而加強劑更能良好地對抗Delta等變種病毒，因此我們預計現有的疫苗依舊有效，尤其加強劑的出現更能為人們提供額外保護」。

此前南非一位醫師曾指出，Omicron病例「雖然不尋常但很輕微」；不過柯林斯卻不認同相關說法。他認為，現在斷言Omicron病例的嚴重程度為時過早，「早期的病患大多是年輕人，他們只是輕度感染，因此我們需要更多數據來自信地說Omicron不是嚴重病毒，我們應該會在未來數週內得到結論」。

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