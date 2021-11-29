鼓勵身障人士消費　謝國樑推出「天使券」結合餐廳、商店、計程車

▲基隆市長擬參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

「一個最有愛的城市，必須是一個最無礙的環境。」基隆市長參選人謝國樑今（29日）表示，未來入主基隆市政府後，他會規劃開辦類似消費券、振興券概念的「天使券」，鼓勵基隆2萬多名身心障礙朋友能勇敢踏出家門，未來在基隆，不管是計程車、餐廳、商店，都會有一批身心障礙友善的店家，提供最有愛的服務給有需要的朋友使用。

根據統計，基隆有2萬1386名身心障礙者，佔基隆市總人口的5.84%，比例是全台灣第9名，根據媒體調查，基隆市政府提供的社會福利與相關照護是居於後段班。謝國樑認為，基隆市在打造一個有愛無礙的環境上，還有很大的加強空間。

「我們常看到寵物友善餐廳，但卻很少看到身心障礙友善餐廳。」謝國樑表示，他未來若入主基隆市政府，會在任內積極推動開辦天使券，透過政府與商家的合作，共同打造適合身心障礙者的友善環境，也能與高齡化社會接軌。

謝國樑說明，「天使券」是發給身心障礙朋友使用，只要是到經過政府認證的友善店家就能使用天使券，他強調這絕對不是單純撒幣發錢，主要是提供身心障礙朋友在生活中的協助，讓身心障礙朋友能踏出家門、步入社會。

謝國樑表示，在天使券的帶動下，未來在基隆，不管是計程車、餐廳、商店，都會有一批身心障礙友善的店家，提供最有愛的服務給有需要的朋友使用。

謝國樑也透露，等疫情趨緩之後，他會利用週末市政空閒的時間，到日本、韓國、新加坡等亞洲鄰近國家去宣傳基隆是最有愛的城市，吸引亞洲各國的觀光客來基隆，逐步朝亞洲最有愛的城市之路邁進。

謝國樑說，他接觸很多身心障礙者家長，他理解讓身心障礙孩子走出家門，是家人一輩子的牽掛與最簡單的期盼，因此，打造全面的身心障礙友善環境，是他殷切期盼要做的事，除了生活上的支援之外，也能讓身心障礙朋友自由地在友善環境中消費。

謝國樑說，透過天使券，鼓勵各領域的商家們主動提供友善環境，當越來越多店家加入身心障礙友善的理念時，不僅有需要的朋友們會更願意出門與人互動，商家們也能賺到更多的錢，共同使基隆市成為一座愛與幸福的城市。

謝國樑也期許，未來會結合觀光，以基隆廟口做為無障礙商圈的示範點，不僅讓基隆的身心障礙朋友可以前往消費，也可以吸引外縣市行動不便的朋友，推嬰兒車逛街的父母也能暢行無阻，感受基隆人與基隆商家的熱情與友愛。