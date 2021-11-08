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謝國樑拋方案「打造基隆4大就業基地」　8年創造8萬就業機會

▲▼基隆市長擬參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲基隆市長擬參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

翻轉基隆！基隆市長參選人謝國樑今（8日）表示，他將打造基隆科學園區成為內湖科學園區的替代方案，串接內湖科學園區與汐止科學園區成為「北北基科技廊帶」，再加上重整活化六堵工業區、大武崙工業區二期、北台科技園區，這四大就業基地，目標8年創造8萬個就業機會。

「一早搭車北移（往台北移動），是基隆人的日常。」謝國樑說，未來基隆年輕人可以在地就業，不用再搭車、轉車到台北去上班，有助工作的效能提升，可支配所得變多，加上企業主的租金負擔等固定成本降低，可以開創勞資雙贏的局面。

謝國樑今日上午提出產業政見，針對基隆的就業問題提出解方，第一箭就是拋出在五堵打造基隆科學園區，盼成為「內湖科學園區2.0」，目標吸收內科20％的外溢紅利。

謝國樑指出，他希望基科是以矽谷蘋果（Apple）、思科（Cisco）等科技園區的模式，努力爭取千家科技廠商，尤其是企業營運與研發總部能進駐基科，以內科目前有23萬就業人口來估算，基科目標創造5萬個就業機會。

謝國樑說，在內科逐漸飽和的狀況下，新北規劃了「大汐止經貿園區」產業核心聚落，成功吸收了大量內科的外溢資源，基隆五堵就在汐止的隔壁，就地理位置至上可以串接成為「北北基科技廊帶」，未來透過基隆捷運的串連，可以實質為內科減壓，同時為基隆創造就業機會與互補效益。

謝國樑也說，未來基隆捷運不但是基科的交通工具，包含捷運站體TOD，以及沿線都市規劃的整體開發，累積基隆容積央行的成長，打造基隆幸福基金，投入公益領域，打造成為亞洲最有愛的城市。

謝國樑的第二支箭是，重新規劃六堵科技園區與大武崙工業區，將現有的老舊鐵皮工廠翻新立體化，類似遠雄在汐科的U-Town，目前已有接近3萬個就業機會，上限是5萬，他預計立體化後的六堵科技園區與大武崙工業區2.0，可提供2萬個工作機會。

至於第三支箭，則是射向北台科技園區。謝國樑表示，透過重新設計規劃，北台科技園區至少可提供1萬個工作機會。

「要改善基隆的困境，新的市長必須要有新的思維。」謝國樑表示，基隆的未來要的不只是串連北北基科技廊帶，還要強化基隆的在地能量做為基礎，提升基隆競爭力，注入更多年輕的能量，將優秀的人才留在家鄉。

謝國樑表示，他重返政壇希望能回饋奉獻基隆，透過商業的角度，將思維導入公部門，不只是就業機會，有效的政策可以替基隆創造300億元以上的收入，可以投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆，這樣的過程不僅需要財源，也需要民間與企業一同參與，將基隆打造為亞洲最有愛的城市。

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