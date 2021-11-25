推基隆科學園區、公益電動車　謝國樑：讓年輕人在地就業

▲基隆市長參選人謝國樑。（圖／謝國樑提供）

記者徐政璿／台北報導

基隆市長參選人謝國樑25日出席國民黨小組長訓練會，他在議上表示，自己回到基隆已經2年10個月，他決定要參選明年的市長，再次為基隆做事，他提出基隆科學園區與Let’s go電動車公益計畫等政見，就是要紓解年輕人的壓力，讓基隆年輕人可以在地就業，降低基隆人到外縣市工作的比例。

謝國樑表示，他昨晚參加一場活動，遇到在地的鄰長，他赫然發現，從2019年家裡事情告一段落後回到基隆，到同一個場地參加活動，已經是2年10個月前的事，他在過去兩年，投入公益、參與地方事務，也協助2020的選戰。

謝國樑說，現任基隆市長林右昌是城市景觀專家，基隆的城市風貌確實有改變，包括東岸停車場與彩虹屋等，但基隆的產業發展，過去7年沒有增加、只有萎縮，基隆的就業也沒有成長，基隆人到外縣市工作的比例很高。

謝國樑坦言，他過去從政是認真做事，但缺乏同理心，這次有了過去這幾年的家庭經歷，讓他有了同理心，他真正跟弱勢與身障家庭站在一起，他要發揮所長，替基隆創造大量的就業機會。

謝國樑說，很多人聽到會認為是天方夜譚，但臨近基隆的汐止遠雄U-town，有3萬人在裡面工作，他認為要提升在地工作，最重要的是首長必須有商業思維，以及對產業的了解，「內科又貴又塞，像停車場，連柯P都說無解，只要來基科就有解。」

謝國樑認為，這次要打贏選舉，必須要幫助年輕人，真正為年輕人做事，而不只是要求家中長輩叫年輕人投票支持國民黨，要真正讓年輕人有感，才能贏得選舉。

謝國樑也向在場的議員與里長喊話，這次要和議員、里長，一起團結打贏這場選舉。