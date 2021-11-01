快訊／藻礁爭議2.0？協和電廠將改建「衝擊珊瑚群」　謝國樑聲援守護海洋

▲謝國樑聲援環保團體。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

行政院環保署今（1日）下午針對協和發電廠更新改建計畫將舉行環評會議，地方在今發起拯救珊瑚大作戰，基隆地方民代、環保團體將前往抗議。基隆市長參選人謝國樑聲援表示，填海造地對海洋生態造成的是不可逆的衝擊，呼籲環評委員能重視基隆在地聲音，兼顧海洋保育，不要草率決定。

環保團體表示，台電若執意活埋珊瑚礁生態，恐成為大潭藻礁後另一起公投爭議。謝國樑表示，台電計畫要填海造地興建第四接收站，衝擊外木山漁港旁的海域，扼殺珊瑚與海洋生態，連帶影響外木山漁港的漁獲，形成一個雙輸局面。

謝國樑說，能源發展與環境保育一直是相互衝突的兩個課題，不管是《環境基本法》，還是《海岸管理法》，都是強調「環境優先」，與他長年來支持海洋保育的理念不謀而合，希望留給下一代一個美好的生活環境，完整的生態資源，讓基隆是一個宜居的海洋城市。

謝國樑日前出席基隆市議員陳薇仲、王醒之與基隆在地環保團體等舉辦的拯救珊瑚大作戰活動，以行動表達自己對海洋環境保育的立場。

謝國樑表示，協和電廠四接站的爭議讓他想起多年前的深澳卸煤碼頭抗爭事件，當年他是立委，當時的王醒之是民間人士，還有幾位基隆市議員與他一起在立法院外抗爭，雖然他是執政黨立委，但愛護海洋、守護海洋的立場是絕不妥協，不惜槓上經濟部，甚至還跟同黨立委告上法院。

謝國樑說，當時在大家同心協力之下，擋住了深澳卸煤碼頭，守住了番仔澳灣，也才有現在市民與觀光客都很愛去的潮境公園，每當看到潮境公園的市民與遊客的笑容，都讓他覺得這一切都值得。

他指出，協和電廠落腳基隆外木山漁港旁已經44年，多年承受的空氣污染，早已是基隆人的美麗與哀愁，附近居民鼻子過敏也是家常便飯，好不容易協和電廠在2024年即將除役，是時候該還給基隆人一個乾淨、健康的環境。

他抨擊，沒想到台電計畫將現有的燃油機組轉型成天然氣機組，未經基隆人的同意，就逕自決定要填海造地興建第四接收站，不僅衝擊外木山漁港旁的海域，扼殺珊瑚與海洋生態，也連帶影響外木山漁港的漁獲。

「這片海洋不只屬於基隆人，也屬於台灣所有人。」謝國樑說，他支持能源轉型，必須兼顧穩定供電與大幅降低空氣污染，但是，台電計畫填海造陸18.6公頃，將嚴重破壞海洋生態，他希望環評委員能多聽進基隆在地人的聲音，能多為海洋保育盡一份心力。