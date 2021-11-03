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基隆恐「蓋捷運廢台鐵」　謝國樑反對：犧牲通勤族權益

▲▼基隆市長擬參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲基隆市長參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

交通部長王國材3日透露，基隆捷運在基隆八堵段擬「換軌」。基隆市長參選人謝國樑表示，他支持捷運延伸至基隆，讓北北基共同生活圈能更加緊密，但他堅決反對犧牲通勤族的權益，基隆到八堵段的「廢鐵」政策，嚴重衝擊到基隆通勤族的權益，呼籲交通部要傾聽民意，不要以拖待變、一變再變，最後又一意孤行。

謝國樑表示，基隆捷運從一開始規劃經費80億元的輕軌，引發地方反彈之後，又改成中運量捷運，總經費已經暴增至4、500億元，第二階段八堵至基隆，才是影響基隆通勤族的關鍵，幾可確定是「廢鐵換捷」，在二階段完工前，通勤族從基隆到台北車站，要轉三次車。

謝國樑表示，從去年就已經提醒交通部要注重基隆通勤族的心聲，台鐵在基隆車站有很多始發車次，變動後的通勤習慣影響非常大，加上從台鐵換成捷運之後，通勤時間拉長、通勤費用增加、載客量減少，以及造成轉車不便等，還有換軌與兩階段施工的交通黑暗期等，都必須清楚告知基隆人，讓基隆人做決定，而不是一意孤行。

謝國樑表示，原本9月底說一個月內定案，到了10月下旬說一週內定案，今天已經是11月，目前交通部仍未定案，他在過程中只看到交通部一拖再拖、以拖待變，任由基隆、台北兩個市長隔空交手，交通部無動於衷，也未積極與基隆民眾做溝通、說明，交通部的消極態度讓他無法接受。

謝國樑說，「鐵路是需要的，基隆我說了算」這句話是去年基隆市長林右昌所做出的承諾，如今交通部的方案是要「廢鐵」，交通部有跟林右昌溝通過嗎？整個基隆捷運的決策，都是由上而下、黑箱作業，未徵詢過地方的意見，他呼籲交通部長除了與三位市長溝通之外，也應該儘速下鄉與民眾溝通，通盤考量後再做最後決定。

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