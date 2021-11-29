高金素梅選高雄市長？　郭正亮讚認真實力強「但有2難處」

▲無黨籍立委高金素梅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

無黨籍立委高金素梅近日南下高雄，進行公投宣講，被外界解讀是參選2022年高雄市長的起手式。對此，與高金素梅熟識的民進黨前立委郭正亮點出高金素梅兩個難處，一、經營這麼久的山地原住民選區，捨得離開嗎？二、高雄市長陳其邁非常強大，參選高雄難度高。

郭正亮昨（28日）在政論節目《新聞大白話》表示，高金素梅可能會捨不得離開全國山地原住民立委，因為全國都是她的選區，她真的非常認真，她不只質詢的議題好，而且基層實力超級強，很多高金素梅合作的對象都是當地原住民議員，助理也在文宣部分也非常強。

郭正亮指出，高金素梅經營這麼久的全國山地原住民選區，就原住民選區來講，恐怕在台灣沒人能贏她，她捨得離開嗎？這才是她最大的問題；此外，全國山地原住民選區和一般選區的經營方向不一樣，選高雄市，其他縣市就管不到了，這可能跟高金素梅的本意不一樣，高金素梅的本意應該是要做台灣的原住民代表，但最重要還是取決於高金素梅自己。

此外，郭正亮也點出高金素梅參選高雄市長的另一難處。郭正亮認為，高金素梅若要經營高雄，面對非常強大的陳其邁，等於要從頭開始，難度蠻高的。