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陸擬推新規：網路廣告「禁止倒數計時」　要讓用戶「可直接關閉」

▲▼陸擬推新規：網路廣告「禁止倒數計時」　要讓用戶「可直接關閉」。（圖／翻攝騰訊）

▲影音網站的廣告。（圖／翻攝騰訊）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局擬推出新規定，要求網路上的廣告都必須能夠「一鍵關閉」，禁止「沒有關閉標誌」或「倒數計時才能關閉」等情形。消息曝光後，大陸網友都相當雀躍，留言支持新規定加速推出，「早該管了，看個影片得先看一堆廣告，興致都沒了！」「流氓廣告，把網路上搞得烏煙瘴氣，早該整治。」

大陸市場監管總局26日就《互聯網廣告管理辦法》向社會公開徵求意見，期限為30天。市場監管總局表示，《互聯網廣告管理辦法》針對當前互聯網廣告發展新情況和新業態，明確將以互聯網直播等方式直接或者間接地推銷商品或者服務的商業廣告、跨境電商廣告納入調整範圍；進一步強化對彈出廣告「一鍵關閉」、植入廣告等領域的制度規定。

《互聯網廣告管理辦法》提到，以啓動播放、視頻插播、彈出等形式發佈的互聯網廣告，應當顯著標明關閉標誌，確保「一鍵關閉」。

《互聯網廣告管理辦法》強調，廣告不得有下列情形，「沒有關閉標誌或者需要倒計時結束才能關閉」「關閉標誌虛假、不可清晰辨識或定位」「實現單個廣告的關閉，須經兩次以上點擊」「在瀏覽同一頁面過程中，關閉後繼續彈出廣告」「其他影響一鍵關閉的行為」。

《互聯網廣告管理辦法》還指出，互聯網直播內容構成商業廣告的，相關直播間運營者、直播營銷人員應當履行互聯網廣告經營者、廣告發佈者或者廣告代言人的責任和義務，不得利用互聯網直播發佈醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械或者保健食品廣告。

此外，《互聯網廣告管理辦法》還強化了互聯網平台經營者責任，明確了互聯網平台經營者配合廣告監測、協助監管、提供統計數據等義務。

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