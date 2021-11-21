台灣皮膚科醫學會邀王正坤醫師　演講FB行銷技巧與如何避免違法廣告

▲台灣皮膚科醫學會第47屆年會採取線上方式舉辦，王正坤醫師受邀發表線上專題演說，精彩內容吸引眾人目光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣皮膚科醫學會第47屆年會採取線上方式舉辦，超過1萬名來自世界各國的醫師，同時於網際網路上線參加醫學研討會，21日邀請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，專題演講「FB臉書行銷技巧與醫院診所如何避免違法廣告」，精彩內容吸引眾人目光。

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王正坤醫師表示，社群媒體已經充分融入全球人類的生活，台灣目前常用的三大社群媒體平台是臉書（FB，Facebook），IG（Instagram）與Line，各醫院診所紛紛投入FB臉書行銷廣告，但是在眾多廣告瀰漫當中，能夠脫穎而出，並不是件容易的事情。如果醫師不熟悉醫療廣告法規內容，也會遭受違規廣告的處罰。

王正坤醫師係皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美容集團總裁，連續3年在長榮大學經營管理博士班授課「品牌管理與供應鏈管理」。

王正坤醫師表示，臉書Facebook震撼宣布改名為Meta，表示臉書成為全球社群媒體龍頭之後，也隨著時代潮流精進，決定進入元宇宙（Metaverse）的市場，發展VR虛擬實境與AR擴增實境。臉書貼文的照片內容產生趣味與新鮮感時，就可以吸引眾人的目光，當臉書知名度升高，就會產生病毒式行銷（viral marketing）與擴散。要達到病毒式行銷必須包含良好規劃、觀眾熱心參與、網紅名人光環加持、低的進入障礙、有新聞價值、幽默與誘因等重要因素。

王正坤醫師並且以藝群醫學美容集團粉絲專頁的數據報告為例，臉書會定期產出數據報表，告訴臉書管理員關於每週到訪網頁的人數、行為等資料，然後產出績效分數，臉書貼文的攸關性得分越高（High Relevance Score）代表紛絲數量越多，粉絲黏著度越高。

王正坤醫師說，醫療廣告法令也是很重要的議題，最近5倍券話題很夯，台北市最近就發生幾件醫院診所過度廣告5倍券而違反醫療法，被裁處5萬到25萬元的罰單。根據醫療法第86條規定，醫療院所不能以「優惠」、「折扣」、「送療程」等商業廣告手法來促銷，也就是所謂的其他不正當方式為宣傳。醫療法第 86 條第 7 款「其他不正當方式」包含「以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程或針劑等具有意圖促銷之醫療廣告宣傳」。

王正坤醫師強調，醫學與管理學的融合成為醫學會議的趨勢，皮膚科醫師不只要在醫學專業持續終身學習，對於社會環境的變遷也要充分了解。此次皮膚科醫學會開設了數百堂課程，大會語言規定以英文簡報，結合醫學與管理學，吸引世界各國醫師上線參加會議，展現了台灣醫師的軟實力，在各個學術領域都能與國際接軌，並且引領世界潮流。