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光洋科董座雙胞案　王炯棻提告要揪「撐傘團」影舞者

▲▼光洋科新董座、同時也是台灣鋼鐵股份有限公司董事長王炯棻，到台北地檢署按鈴申告報紙廣告「光洋撐傘團」涉嫌誹謗。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲王炯棻到台北地檢署按鈴申告「光洋撐傘團」涉嫌刊登不實廣告誹謗。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

靶材大廠光洋科(1785)鬧出董座雙胞案，經營權之爭擴大，台鋼董事長王炯棻不滿，近日有「光洋撐傘團」連續在報紙刊登廣告，指台鋼盟是股市禿鷹，王炯棻認為自己和公司的名譽、信用受損，17日下午到台北地檢署按鈴提告，希望檢察官揪出廣告幕後散布不實流言的人。

光洋科在5日的董事會臨時動議，解除董事長馬堅勇職務，改由玉璟公司代表王炯棻擔任新董事長，馬堅勇幾天後召開記者會，質疑董事會提臨時動議時，馬自己和總經理黃啟峰都被支開，沒有任何公司主管在場，解任程序違法。

就在王、馬都主張自己是合法的光洋科董事長，經營權爭議持續擴大之際，報紙廣告出現自稱光洋科員工組成的「光洋撐傘團」，指台鋼為禿鷹，身兼台灣鋼鐵公司董事長的王炯棻不滿指控，強調光洋科得以獲得台積電高階靶材認證，是因為台鋼運用集團富達航太的熱機鍛打技術支持。

此外，台鋼2019年起，參加光洋科的現金增資和私募增資，總金額超過12億元，近3年來一直是光洋科最大股東，王炯棻提告希望司法協助，揪出躲在廣告後散布不實流言之人，並維護台鋼信用以及王炯棻個人名譽。

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