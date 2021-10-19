無視地震雲研究社臉書版規！他開直播賣水產被求償　下場出爐

▲地震雲研究社版規明定，若張貼與主題無關之廣告，須支付廣告費用每則5000元。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／嘉義報導

臉書社團「中華民國地震雲研究社」版規明文規定，若在社團中張貼無關地震雲廣告，視同同意支付社團廣告及其衍生費用，每則5000元，由黃姓社長領取；不料一名廖姓成員去年8月間在社團中刊登與主題不相關的水產直播廣告，經社團依版規求償後，嘉義地院判決廖男應依版規給付5000元，另還須負擔書狀影印、郵資等費用，共需支付5887元。

地震雲研究社創立於2011年，宗旨為地震雲前兆研究、地震情報蒐集、地震災情研究，「我們雖然沒有國家地震研究中心的補助經費及各類高貴儀器，但我們有天生的雙眼，少數朋友已進化成數位的單眼，越簡單！人人都會！又能實際幫助到民眾的越顯得有價值！大家分散各地出遊、上班時間都不一樣 ，沒有對與錯，試著去拍下來，及寫出所在地與拍攝方位，純粹研究地震雲，不作任何地震預報也不製造社會恐慌，大家一起討論、一起學習！」社團營運至今已有6200餘名社員。

判決書指出，由於社員若刊登與社團主題無關之廣告及直播內容，勢必將造成社團社員流失，為維持社團品質，因此版規明定「如在本社張貼無關地震雲廣告與未經本社允許廣告，視同同意支付在本社刊登之廣告費用，每則5000元，由黃姓社長領取。」而每位社員於申請入社時，均須同意遵守上開規定，始得同意入社。

但一名廖姓社員2020年8月份卻在社團中刊登與地震雲主題毫不相干的「水產買賣廣告直撥」，明顯已經違反社團版規，且廖男事後拒付廣告費用，又不出席調解，因此黃姓社長只好依法提起訴訟。案件審理時，廖男未提出事證，辯論時也未出庭，因此最終法官判決廖男需依版規給付5000元廣告費，另須負擔書狀影印、郵資，共計5887元，全案可上訴。