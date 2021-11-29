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第16輪疫苗今分流預約！3大疫苗第2劑「含混打」全開放

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗預約平台提供三大疫苗廠牌第二劑接種預約。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

「COVID-19公費疫苗預約平臺」第16期規劃「BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上」，以及「AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上」對象提供第二劑接種。換言之，BNT、莫德納及AZ三大疫苗，今起分流預約，12/2開打。

指揮中心宣布，第16輪持續開放混打疫苗，符合資格為下列對象：

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11月25日中午12時前已意願登記(含混打)民眾，且符合下列任一條件

BNT第二劑：11月4日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

莫德納第二劑：11月4日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

AZ第二劑：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

但同樣要特別留意疫苗的預約時間有分流，BNT 疫苗為「11月29日上午10時至11月30日中午12時」AZ、莫德納疫苗則是「11月29日下午2時至11月30日中午12時」

▲▼第16期預約平臺混打。（圖／指揮中心提供）

▲第16期預約平臺混打時程。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，施打時程自12月2日至12月8日，前述對象將於11月28日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約；如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約；預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心另說明，為方便民眾接種COVID-19疫苗，除預約平臺外，指揮中心已開放地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑，及已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗之接種服務，民眾無論是否完成意願登記(含混打)，均可向指定或安排的醫療院所或衛生所預約後接種。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心指出，平臺意願登記已於11月25日中午12時暫時關閉進行結算，將於11月26日下午4時起，重新開放意願及混打登記或修改。

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