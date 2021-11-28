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新北女「疫苗害命」逆轉成他殺！高大成揭原因：跟家屬習慣有關

▲▼新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

▲調查以後才知道，馮姓婦人是遭到房客殺害。（圖／記者陳雕文攝，下同）

記者柯振中／綜合報導

新北市新莊區馮姓婦人陳屍家中，原先以為是施打疫苗死亡，調查後真相逆轉，竟是遭到劉姓房客殺害。對此，法醫高大成解釋，會發生這種狀況，主要是因為人過世以後家屬的習慣，以及行政相驗的難處，綜合因素所導致。

馮姓婦人的丈夫26日凌晨返家，發現太太陳屍在客廳，因為3天前才打莫德納疫苗，原先初步判斷，還以為是因為接種疫苗才身亡。

不過，經過詳細調查，轄區員警發現，馮婦的脖子有瘀青，覺得整件事「怪怪的」，馮婦的兒子返家調閱監視器，才發現劉姓房客開窗爬入屋內。

▲▼新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

▲▼新北女陳屍客廳，竟是遭到房客殺害。

▲▼新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

警方27日循線逮捕劉男，突破心防後劉男才坦承，因為染上毒癮、缺錢花用，才想爬進去偷錢，沒想到被發現，只好一不做二不休，將人勒斃再逃逸。

對此，法醫高大成表示，通常人過世以後，家屬會幫忙把衣服穿好，行政相驗時，又不好意思叫家屬把衣服脫光，因為有時家屬會怪罪，為何人過世了，還要把衣服脫掉，才會導致判斷有誤。

▼高大成表示，通常人過世以後，家屬會幫忙把衣服穿好，行政相驗時又不好意思脫衣服。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼棺材。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

所幸轄區員警仔細調查，發現了脖子上的勒痕，一步一步抽絲剝繭，才將劉姓嫌犯逮捕歸案。聽到劉男殺人的消息，前隊友直言，劉男4年前就常常跟友人借錢，而且常因不明原因發脾氣，個性相當怪異，2年前右腳開刀後，整個人又變得更奇怪了，雖然得知消息很震驚，但又覺得「不意外」。

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