罕見副作用！85歲嬤臥病3年不能走...接種「這款疫苗」後健步如飛

▲泰國高齡85歲的鸞奶奶，接種第1劑AZ疫苗後反而恢復肢體行動能力。（圖／翻攝自Sanook）

記者羅翊宬／綜合報導

部分患者在接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後，出現較嚴重的副作用，甚至發現血栓，然而泰國洛坤府（那空是貪瑪叻府）一名高齡85歲的「鸞奶奶」，她曾因罹患高血壓、糖尿病等多種慢性疾病而臥病在床3年、無法下床行走，然而在接種AZ疫苗後，居然肢體恢復正常，能夠正常下床行走，讓來訪的人員相當驚訝。

根據泰媒《Sanook》、《泰國頭條新聞》，鸞奶奶3年來飽受各種慢性疾病所苦，幾乎都躺在床上靜養，塔薩拉縣醫院於11月24日中午前往鸞奶奶住處為其施打第1劑AZ疫苗，起初鸞奶奶像往常般躺在病床上休息；沒想到隔天（25日）早上，鸞奶奶居然向家人說道，腿部疼痛感居然異常消失，因此感覺到有股力量可以讓她恢復行走能力，下床試走時果真如此。

困擾鸞奶奶3年的四肢痠痛與疲憊感頓時消失，她高興地打電話給兒子告訴這令人振奮的消息，之後鸞奶奶被另個兒子從床上抱下來，來回試走時鸞奶奶健步如飛。

鸞奶奶與家人、孩子因此沉浸在歡樂中。

塔薩拉維縣的縣長與醫院院長、當底居民與媒體得知消息後決定於27日前往拜訪鸞奶奶。醫院院長表示，起出他聽到這個消息時感到半信半疑，因為從病歷上可以得知鸞奶奶長年飽受多個疾病所苦，因此才決定帶領醫療團隊檢查，沒想到鸞奶奶居然真的像一般老人一樣恢復行走、行動自如

該醫院醫師分析，以醫學的角度上來看，初步推測鸞奶奶在接種AZ疫苗後，剛好刺激到身體機能、器官、心臟內的細胞，促使它們變得更加強壯，而當鸞奶奶聽聞孩子們前來探視的消息，更成為心靈上推動的力量，使鸞奶奶在心靈層面獲得正面能量、刺激僵硬已久的身體，才會使身體機能恢復正常。

鸞奶奶的例子，在當地社群媒體上傳開後，減輕了民眾對接種疫苗後產生嚴重副作用的疑慮。

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