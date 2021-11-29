兇猛Omicron毀跨年？陳時中今將宣布新措施　專家提3策略堵邊境

▲指揮中心將在記者會宣布跨年活動相關防疫指引。（資料照／記者黃克翔攝）

記者張乃文／綜合報導

非洲出現新冠病毒新變種B.1.1.529，世衛組織已經將其命名為Omicron，兇猛程度更是超越Delta，目前已至少擴散至全球4地，鄰近台灣的香港也有2例。對於即將到來的年末，各式大型活動也籌備舉辦中，尤其各縣市的跨年活動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將在今（29）下午疫情記者會說明相關措施。專家們則憂心忡忡表示，參加活動「口罩一定要全程戴好」。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。依據外媒最新統計，該毒株擴散全球至少4地，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，初步證據顯示，比其它變異株更容易出現「重複感染特性」，目前在南非全省快速流行，WHO專家正針對其傳染性 ，感染嚴重度、相關治療防疫措施研究中，可能還要幾週時間才能確認這支變異株對疫苗效力、傳播性、重複感染影響多大。

針對Omicron的威脅，林口長庚兒童感染科主任黃玉成指出，根據WHO資料顯示，之前南非變種Beta會讓疫苗抗體效價掉6~7成，還好這次Omicron是Alpha、Delta變異點，並沒有發現Beta，不過因為Delta會讓疫苗抗體效價降低3~4倍，所以推測Omicron至少也會讓疫苗抗體效價掉3~4倍，還會不會掉更多，還有待之後的研究。

▲Omicron目前已在多國現蹤，不少國家加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

檢驗方面，黃玉成也說，Omicron的32個位點變異主要發生在病毒S棘蛋白上，這可能也會影響PCR判讀，如果只判讀S棘蛋白，恐會有偽陰性的風險。

針對現行檢疫措施，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，14天隔離檢疫持續維持，目前國內尚未出現Omicron病毒，也不一定就會來，還不用做出太大的變化，持續針對Delta防範，疫苗該打就繼續打，不用太過緊張，除非國內真的出現Omicron個案，或者疫情出現浮動，再來做出相應措施。

台大公衛教授陳秀熙則建議以3大策略守住邊境，包括「基因定序」、「高規格邊境管制」及「檢驗中和抗體」。他分析，能提供抗體證明代表是已經打過疫苗或已經感染過的人，再次感染機率「Omicron」機率降低，就算重複感染，在抗體交叉保護，重症跟死亡的比率也會下降，所以入境時結合PCR陰性檢測及提供疫苗施打證明，再加入抗體檢測，可作為入境限制與檢疫強度的依據。

即將到來的跨年活動，陳時中日前在記者會上強調，今年跨年管制措施「不會比去年緊」。不過，黃立民提醒，參與相關活動就是把口罩戴好，其它都還不重要，「重點是要全程好好配戴」。