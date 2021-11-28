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Omicron需2周時間觀察威脅！　張文宏：對中國不會有大影響

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲張文宏。（資料圖／上海市衛健委）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠變種病毒Omicron引起各國戒備，大陸防疫專家張文宏指出，需觀察未來2周更多數據，才能精準判斷疫情；大陸動態清零策略可應對各種變種病毒，Omicron目前對中國影響不大。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏28日在微博發文，稱這次南非出現Omicron有偶然性，但是是否會對目前的初步建立的脆弱的人群免疫構成威脅，需要2周左右的觀察時間。

他進一步解釋道，南非的疫苗接種完成率低，完成全程接種的人口比例僅僅24%，自然感染率4.9%左右，其實不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，沒有免疫屏障就談不上免疫突破，「也就是說如果這種情況今天出現在以色列，那麼可以說毫無疑問，全球抗疫要面臨重頭再來的風險。」

張文宏指出，如果一旦明確Omicron可以突破原有的免疫屏障，那就意味著必須對已有的所有疫苗體系做調整，開始進入流感疫苗接種模式，也就是說每年要根據病毒變異情況，迅速構建新的疫苗，也意味著「日子會變得更難」。

張文宏認為，Omicron對中國目前還不會產生大的影響，中國目前的快速響應與動態清零策略是可以應對各種類型的新冠變種病毒。

他指出，中國目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期內，正在加速構建下階段應對常態化抗疫所需要的科學支撐，包括形成足以支撐世界開放的有效疫苗與藥物儲備，以及公共衛生及醫療資源儲備，「基於科學與團結，我們可以應對德爾塔（Delta），也能應對奧密克戎（Omicron）。」

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